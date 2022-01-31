Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün etkileri sadece enfekte olunan dönemde değil, iyileştikten sonra da görülebiliyor, bu duruma “uzun Covid” adı veriliyor. Hastalığı atlatan bazı kişilerde haftalar ve hatta aylar sonra dahi semptomlar görülebiliyor. Bu durum azımsanmayacak kadar fazla insanı etkiliyor.

Uzun Covid sendromu son zamanlarda dünya genelinde daha yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İngiliz The Guardian gazetesinde yapılan analizde iyileşen bazı hastalarda koku ve tat alma kaybının devam ettiği görüldü, ayrıca bu sorunu yaşayanlar başına gelenleri anlattı.

“KENDİ KOKUMA BİLE DAYANAMIYORUM”

Koronavirüs sonrası doğru düzgün hiçbir şey yiyemediğini, sürekli kusmak istediğini belirten Anne-Heloise Dautel isimli kadın, “Kendi kokuma bile dayanamıyorum, günde 5 kez banyo yapıyorum. Kahve, diş macunu, kızarmış biftek ve şampuan gibi şeylerin kokusuna dayanamıyorum, bunlar bana çürük et gibi kokuyor” dedi.

Bilim adamları, her 10 kişiden birinin uzun Covid'ten etkilendiğini belirtiyor.

UZUN COVID SENDROMUNDA PATLAMA

Resmi kaynaklara göre 500 binden fazla insan Covid-19’un etkilerini halen hissediyor. İngiliz doktor Simon Gane, bu tür sendrom ve semptomlarda bir patlama yaşandığının altını çizdi. Yapılan analizde ise bazı hastalarda durumun iyileştiğine bazılarında ise kısmen bu duyuların geri geldiğine dikkat çekildi.

UZUN COVID NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Koronavirüse yakalanan pek çok kişi hastalığı ağır geçirmiyor ve kısa sürede iyileşiyor. Ancak hastalığı ağır geçirmeyenlerde bile, testleri negatif çıksa da, iyileştikten sonra uzun vadeli sorunlar yaşayanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Bu durum “uzun Covid” olarak adlandırılıyor. İngiltere’de yayımlanan bir klavuzda, hafif ya da ağır olsun, Covid semptomlarının enfeksiyon başladıktan 12 hafta (3 ay) sonra da devam etmesi ve başka bir sebep bulunmaması halinde hastalara uzun Covid tanısının konabileceği belirtiliyor.