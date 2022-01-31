Türkiye Gazetesi

Federal Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) yapılan açıklamada, Moderna'nın Covid-19 aşısı üretim süreciyle ilgili tüm incelemelerin tamamlandığı duyuruldu. FDA, "Halk, bu aşının FDA'nın katı bilimsel standartlarına uygun olarak onaylandığından emin olabilir." açıklamasını yaptı.

SPIKEVAX ADIYLA PAZARLANACAK

Massachusetts eyaleti merkezli Moderna şirketinden yapılan açıklamada da tam onaylı Covid-19 aşısının bundan sonra Spikevax markası altında pazarlanacağı kaydedildi. ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye Moderna aşısı uygulandı.​​​​​​​

FDA, Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı için Aralık 2020’de acil kullanım onayı vermişti.

Moderna, Omicron'a karşı yeni aşısını denemeye başladı Biyoteknoloji şirketi Moderna, COVID-19’un Omicron varyantına karşı yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Şirket, geliştirilen takviye dozun ilk kez bir gönüllüye yapıldığını açıkladı.

Moderna'nın Omicron açıklaması küresel borsaları düşüdü Koronavirüs pandemisinde ortaya çıkan yeni varyant Omicron, kafaları karıştırırken ABD'li ilaç devi Moderna'nın CEO’su Stéphane Bancel Covid-19 için geliştirilen mevcut aşıların yeni varyantta etkisinin düşün olacağını açıkladı. Bancel'in umutları kıran açıklamalarının ardından küresel piyasalarda ise düşüş yaşandı.

FDA, Moderna ve Biontech'in 3. dozuna onay verdi ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlere Moderna ve Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 3’üncü dozunun yapılmasına onay verdi.