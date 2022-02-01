Türkiye Gazetesi

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Yetişkin hastalığı olarak bilinen migrenin her yüz çocuktan beşini etkilediğini söyleyen nöroloji uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, çocuklardaki migren belirtilerinin yetişkinlerden farklı olduğunu söyleyerek “Çocuk kendini ifade edemediği için çoğunlukla ergenliğe kadar teşhis konulamaz. Migren ağrısı çocuğun okul başarısını olumsuz etkiler” dedi. Dr. Mustayev, oyun çağındaki çocuklardaki migren belirtilerini sıraladı.

ÇOCUKLARDAKİ MİGREN BELİRTİLERİ

> Ağrı başın her iki tarafında olabilir ve uzun sürmez.

> Ağrısını genellikle “acıyor” şeklinde ifade eder.

> Işıktan rahatsız oldukları için sevdikleri çizgi filmi izlemek istememesi, oyun oynamayı birden bırakması ve kendini sessizce bir kenara çekmesi, uyarıcı nitelikteki davranışlardır.

> Migren atakları sırasında solgun ve sıkıntılı görünebilir, bazen de ağlayabilirler.

> Karın ağrısı, bulantı ve kusma ataklarının altından migren çıkabilir.

> Göbek çevresinde oluşan kramplar da migren habercisidir. Kusmalar genelde iki üç ayda bir tekrarlar.

> Araç tutması migrenli çocuklarda sık gözlenir.

Migren ağrısına çözüm umudu Laboratuvar çalışmalarıyla migren ağrısının başlamasında ve devam etmesinde beyindeki iltihaplanma benzeri durumun önemli rolü olduğunu ortaya koyan Prof. Dr. Hülya Karataş-Kurşun’un araştırmaları, ağrıyı başlamadan önleyebilecek yeni ilaçlar geliştirilmesinde yol gösterecek.

'Kolik bebekte migren olabilir' Her 5 bebekten birini etkileyen kolik ağlamalarının gaz sıkışmasından kaynaklanmadığını belirten Uzm. Dr. Gökmen Alpaslan Taşkın, “Kolik ağlamalarına neyin sebep olduğu net olarak bilinmiyor. Bazı çalışmalar kolik ve bebek migreni arasında bir bağlantı bulmuştur ve daha ileri çalışmalar bu ilişkiyi araştırmaktadır. Fakat annenin sigara içmesi veya hamilelik sırasında sigara kullanımına devam etmesi bebeklerin kolik olma riskini arttırdığı kanıtlanmıştır” dedi.