Türkiye Gazetesi

Artan koronavirüs vakalarına ek olarak soğuk havaların da etkisiyle grip ve soğuk algınlığı gibi şikayetler artış gösterdi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, geçmeyen öksürük şikayetlerine iyi gelecek sirkeli doğal kürün malzemelerini ve tarifini bizlerle paylaştı.

Malzemeler

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sirke

Bir tutam tarçın

2 yemek kaşığı limon

Hazırlanışı

Boğazınızda gıcıklanma ve vücudunuzda bir kırgınlık hissi var ise bir fincan soğuk suya malzemeleri koyup karıştırın. Karışımı içtikten bir saat sonra, şikayetlerinizin geçeceğine şahit olacaksınız.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NEYİN HABERCİSİ?

Hastalığınız geçmesine rağmen öksürüğünüz 3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat! Öksürüğün akut, subakut ve kronik olarak adlandırılan 3 evresi bulunur. Basit bir üst solunum yolları enfeksiyonundan sonra ortaya çıkan öksürüğün 1 - 2 hafta içerisinde geçmesi gerekir. Bu evre akut evredir. Uzmanlar, öksürüğünüzün 3 haftadan daha uzun sürmesi durumunda mutlaka altında yatan nedenin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan geçmeyen öksürük önemli hastalıkların habercisi olabilir. Eğer sizde de geçmeyen öksürük sorunu varsa bu durum; bronşit, astım, reflü, saman alerjisi, KOAH gibi hastalıklara işaret edebilir.