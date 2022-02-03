Türkiye Gazetesi

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Genetik ve kanser hastalıklarına karşı yaptığı bilimsel makaleler ve buluşlarla tanınan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Demirhan, genetik alanında nadir görülen hastalıklar kapsamında önemli bir hastalığı bularak tıp bilimine ve literatürüne kendi soyadı ile Demirhan Sendromu’nu kazandırdı.

Prof. Dr. Demirhan, kemik morfogenetik protein reseptörü 1B’yi kodlayan (BMPR1B) gende bulunan yeni bir homozigot mutasyon sonucu oluşan iskelet sistemi hasarları ile hormon düzensizliklerinin eşlik ettiği yeni bir hastalığı tanımladı. Hastalık tıp literatürüne Demirhan Sendromu olarak geçti.

Türk bilim adamı idrar yolları tedavisinde geliştirdiği yöntemle literatüre girdi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Bozkurt, idrar yolları tedavisinde geliştirdği yöntemle literatüre girdi.

Diz ağrısı ile gitti, literatüre girdi! Hastalığı için bilimsel makale yazılacak 20 yıldır çektiği diz ağrıları nedeniyle Batman'da ameliyat edilen 59 yaşındaki Selahattin Yavuz'un milyonda bir görülen 'okronozis' hastası olduğu tespit edildi. Oldukça nadir görüldüğü için bilimsel değeri olan hastalık nedeniyle ameliyatı başarılı geçen Yavuz hakkında makale yazılacak.