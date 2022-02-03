Türkiye Gazetesi

Gambiyalı 4 aile çocuklarının kalbindeki sağlık problemlerini ülkelerindeki yetersiz sağlık hizmetinden dolayı tedavi ettiremedikleri için Türkiye’yi tercih etti. 8225 km’lik umut yolculuğu yapan çocuklardan biri aynı zamanda down sendromlu olan 3,5 yaşındaki Haruna Trawol.

Haruna’nın kalbinin doğuştan delik olduğunu söyleyen annesi Nima Trawol kendi ülkelerinde tedavi olamadıklarını belirterek “Geceleri uyku problemi, yüksek ateş ve solunum problemlerini sıkça yaşamaya başladık. Down sendromu da olduğu için Gambia’da tedavi ettiremedik. Türk doktorların onu iyileştireceğine inanıyorum” dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE KATKI

Haruna’yı tedavi eden Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesinden Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Tuğçin Bora Polat “Özellikle Afrika ülkelerinin multidisipliner dediğimiz birçok dalın bir arada olması gereken sıkıntıları çözemediklerini görüyoruz. Bu yüzden çözüm bulunamayan durumlarda yazışma süreçleri sonrası değerlendirip tedavilerini üstleniyoruz. Ülkemizdeki doktorlar süreçleri başarılı bir şekilde yönettiği için sağlık sektörüne de katkı sağlanmış oluyor. Hastanemizde yaşları 3 ile 9 arasında değişen 4 Gambiyalı kalp hastası çocuk tedavi görüyor” dedi.

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