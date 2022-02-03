Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla vaka sayıları artış gösterdi. Omicron varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilmişti. Ülkedeki uzmanlar korkutan bir uyarı yaptı.

HASTALANMAYI ÖNLEYECEK KADAR BAĞIŞIKLIK SAĞLAMIYOR

Güney Afrika’da görevli bilim adamları ülkede ikinci bir Omicron varyantı dalgasının yayılabileceğini söyledi. Uzmanlar bunun sebebinin BA.2 varyantı olduğunu açıklayarak “Omicron varyantının bulaşması tekrardan hastalanmayı önleyecek kadar bağışıklık sağlamıyor” dedi.

ÜNLÜ PROFESÖR UYARDI: YENİ DALGA GELEBİLİR

Güney Afrikalı ünlü profesör Tulio de Oliveira ise yaptığı açıklamada “Yeni Omicron varyantı dalgası tekrar ortaya çıkabilir. İnanılmaz bir vaka artışı ile karşı karşıya olabiliriz” şeklinde konuştu.

BA.2 varyantı, orijinal Omicron BA.1’in bir alt neslidir. Söz konusu varyant, Omicron’un bir alt-soyu olduğundan, benzer Omicron semptomları gösterebilir.

BA.2 YÜZDE 34 DAHA BULAŞICI

Öte yandan Danimarka’nın saygın üniversitelerinden Kopenhag Üniversitesi ve Danimarka Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği başka bir çalışmada Omicron BA.2’nin orijinal Omicron varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı olduğu tespit edilmişti. Araştırmada, BA.2’nin ilk Omicron varyantı olan BA.1’e göre, hem aşılılara hem de aşısızlara daha kolay bulaşabildiği duyuruldu.

Uzmanlar; yaş, cinsiyet ya da aşı durumuna bakılmaksızın Omicron BA.2’nin hızla yayıldığına dikkat çekti. Açıklamada, “Bir hanede bu vaka çıkınca bunun diğer aile fertlerine bulaşma oranı yüzde 39. Fakat ilk Omicron varyantında bu ihtimal yüzde 29’du” ifadelerine yer verildi. Bu durum, BA.2'nin BA.1 olarak bilinen orijinal versiyondan yüzde 34 daha fazla bulaşıcı olduğunu kanıtlar nitelikte.