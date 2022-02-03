Türkiye Gazetesi

McMaster Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, vücutta fazla miktardaki yağın, idrak kabiliyetinde azalma ve hafıza problemlerine yol açabileceğini ifade ettiler.

Araştırma kapsamında 9.000’den fazla katılımcının vücutlarındaki yağ seviyeleri ölçüldü. Bunlardan 6.733’ünün röntgenleri çekildi ve iç organlarının etrafındaki yağlar ile beyin damarlarında herhangi bir yaralanma olup olmadığı incelendi.

İDRAK KABİLİYETİNİ AZALTIYOR

Üniversitenin tıp fakültesinde profesör olan ve Hamilton Sağlık Bilimleri kurumunda vasküler tıp uzmanı olan Sonia Anand, kaleme aldığı araştırma raporunda, “Sonuçlarımız, çok fazla vücut yağına sahip olmayı önleme veya azaltma stratejilerinin, idrak fonksiyonlarının korunmasını sağlayabileceğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Calgary Üniversitesi'nde nörolog ve klinik sinirbilimleri doçenti Eric Smith de, “İdrak fonksiyonlarını korumak yaşlılıkta bunamayı önlemenin en iyi yollarından biridir. Bu çalışma, bunamayı önlemenin yollarından birinin sağlıklı kilo ve vücut yağ yüzdesini korumak olabileceğini öne sürüyor” açıklamasını yaptı.

JAMA Network Open’da yayımlanan araştırma yaş ortalaması 58 olan 30-75 yaş arasındaki katılımcılar arasında yapıldı. Katılımcıların yüzde 56’sı kadındı.