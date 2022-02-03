Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisi kapsamına alınan molnupiravir etken maddeli antiviral ilaçla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kullanıma gelecek hafta başlanacağını hatırlatan Bakan Koca, “Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda” dedi.

"VİRÜSÜN KENDİ KENDİNE ÜREMESİNİ ENGELLİYOR"

Bakan Koca açıklamasında "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlıyoruz. İlaç, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlarda erken dönemde kullanılacak. Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda" ifadelerini kullandı.

HEMEN HEMEN TÜM VAKALAR OMICRON KAYNAKLI

Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Artan Kovid-19 vakalarının, Omicron varyantı kaynaklı olduğunun teyit edildiğini ifade eden Koca, "Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır" dedi.

HATIRLATMA DOZU UYARISI

Koca, salgının en çok etkilediği kişilerin 65 yaş üzerindekiler olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır. Büyüklerimizi korumalı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliyiz. Büyüklerimizi korumanın bir yolu da gençlerin aşılarının tam olması esasıdır. Aşılar bizi hastalıktan ve hastalığın etkilerinden korur. Maske ise uygun şekilde kullanıldığında hastalığın bulaşmasını engeller. Maske kullanımına özen göstermeli, aşılarımızı ihmal etmemeliyiz."