Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Tablodaki verilerde vaka sayısının yüksek seyrinin devam ettiği görülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan bir açıklama geldi. Bakan Koca, "Vaka sayıları İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız” dedi.

233 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

3 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 107 bin 530 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 233 oldu. Bir günde toplam 455 bin 463 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 88 bin 14 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,52 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,58 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 522 bin 697’e yükseldi.

OSMANİYE 2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA, İSTANBUL VE ESKİŞEHİR'İ ÖRNEK GÖSTERİP TARİH VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız” dedi.

Bakan Koca, ‘Gelecek hafta başlayacak’ deyip duyurdu: Korona tedavisinde yeni dönem Bakan Koca, Covid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını belirterek, öncelikli grupta olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara temin edileceğini duyurdu.

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