Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de uygulamaya konulan ve 7 yıldır kullanılan e-Nabız sistemi Avrupa'ya ilham oldu. Avrupa’nın en büyük ülkelerinden biri olan Fransa, ülkemizdeki e-Nabız sistemini örnek aldı. Sistemin neredeyse aynısı için Fransa’da vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

DAHA ÖNCE DENEMİŞ, BAŞARILI OLAMAMIŞLARDI

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, sistemin sağlık alanında bir devrim niteliğinde olduğunun altını çizdi. Paris yönetimi bir süredir söz konusu sistem üzerinde çalışmalar yürütüyordu. Uygulama için 2 milyar euro’dan fazla harcama yapıldı. Uygulamanın yaklaşık 3 ay sonra ise tam kapasiteli olarak kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Fransa daha önce de benzer girişimlerde bulunarak, vatandaşlarının sağlık sistemine daha kolay erişebilmesine yönelik çalışmalar yapmış ancak başarı sağlanamamıştı.

E-NABIZ NEDİR?

e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilen bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Hasta ile hekim arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilen dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.