Türkiye Gazetesi

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Galip Gülen (69), geçtiğimiz yıl bazı şikayetlerle doktora gitti. Hastanenin üroloji servisinde muayenesi ve testleri yapılan Gülen'in biyopsi sonuçlarına göre, hastaya prostat kanseri teşhisi konuldu. Oğlunun hastane ile görüşmesinin ardından Gülen, Ekim ayında hastaneye gelerek burada ameliyat masasına yattı. Kanserin dördüncü evresindeyken bıçak altına yatan Galip Gülen, başarılı geçen operasyon ve kemoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

ESKİDEN YÜRÜYEMİYORDU, ŞİMDİ MERDİVENLERİ YARDIMSIZ ÇIKIYOR

Prostat kanseri için ameliyat masasına yatmaya karar verdiğinde, hastalığın son evresinde olan ve yürüyemeyecek kadar bitkin halde olduğunu söyleyen Galip Gülen, sağlığına kavuşmasının ardından yaşadığı mutluluğu anlattı.

Şimdi, 4'üncü katta bulunan oğlunun evine yardımsız çıkabildiğini söyleyen Gülen, şöyle konuştu:

“4 ay önce bazı şikayetlerim nedeniyle hastaneye gittiğimizde testler yapıldı. Üroloji servisinde yapılan kontrollerde prostat kanseri teşhisi konuldu. Sağlık durumum pek iyi değildi, yaşam kalitem oldukça düşmüştü. Çok halsizlik yaşıyordum ve geceleri uykusuzluk çekmeye başlamıştım. Midem bulanıyordu ve yaşam kalitem çok düşmüştü. Yol kenarındaki billboardlarda prostat ameliyat yapıldığını görünce oğluma söyledim. 70 kilodan 54 kiloya kadar düşmüştüm. 3 aylık süreçte kemoterapi tedavisi gördüm ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Yeniden eski halime döndüm; eski kiloma döndüm. Şu an en az 3 - 4 kilometre yürüyebiliyorum. Oğlumun evi 4'üncü katta ve 60 merdiven çıkılıyor. 60 merdiveni rahatlıkla, yardım almadan çıkabiliyorum. Buraya geldiğimde iskemlenin üzerine ayağımı koyamıyordum. Oğlum ve arkadaşının yardımıyla yatağa yatabilmiştim.”

3 AYLIK TEDAVİ SONRASI AYAĞA KALKTI

Galip Gülen'in tedavi ve iyileşme sürecini değerlendiren Medikal Onkoloji Doç. Dr. Lütfiye Demir, 3 aylık tedavinin ardından hastanın ayağa kalktığını ve torunu ile oynar hale geldiğini vurguladı. Demir, hastanın iyileşme sürecine ilişkin şunları söyledi.

“Galip Bey yaklaşık 3 ay önce tekerlekli sandalye ile gelmişti bize ve çok bitkin bir haldeydi. Yıpranmış durumdaydı, çok halsiz, bitkin, kilo kaybı olan, ayağa bile kalkamayan ve nefes darlığı olan bir hastaydı. Hastamızın ileri evre prostat kanseri olduğunu saptadık. Bu prostat kanserinin çok nadir görülen bir tip olan küçük hücreli tipte prostat kanseriydi ve ileri aşamada bir hastalığı vardı. Buna bağlı olarak da semptomları çok fazlaydı. Hızlıca hastayı değerlendirdik. Tedavisine hemen başladık. Tedavi olarak da prostat kanserinde en etkin tedavi vücuttaki testosteronu yani erkeklik hormonunu baskıladık. Bunun yanında da hızlıca hastada normalde küçük hücreli akciğer kanserlerine verdiğimiz etkin kemoterapi tedavisini başlattık. Ortalama 3 aylık tedavi sonrası hasta ayağa kalktı. Torunu ile oyun oynar vaziyete geldi. Şu anda normal takipleri devam ediyor.”