Türkiye Gazetesi

Araştırmada, günde 20 dakika şekersiz sakız çiğneyen hamilelerde erken doğum ya da bebeğin normalden düşük kiloda doğma riski daha az çıktı.

SAKIZ ÇİĞNEYEN KADINLARDA RİSK DAHA AZ

Deneye katılan kadınlardan sakız çiğneyenlerin sadece 12,6’sı erken ya da geç doğum yaptı, diğer gruptakilerde ise bu oran yüzde 16,5 olarak gerçekleşti. Bu, erken doğum riskinin yaklaşık yüzde 25 az olduğunu gösteriyor. Düşük kilo olarak kabul edilen 2,5 kilo ya da altındaki doğumlar da sakız çiğneyen kadınlarda daha az görüldü. Bunlarda sadece bebeklerin yüzde 8,9’u düşük kilolu doğarken, bu oran, sakız çiğnemeyenlerde yüzde 12,9.

UCUZ VE KOLAY BİR YOL

Araştırma raporunun yazarları, şekersiz sakız çiğnemenin anne ve bebek sağlığını geliştiren çok ucuz ve kolay bir yol olduğunu, aynı zamanda annelerin ağız temizliğine de katkı yaptığını ifade ettiler.



Araştırmacılar, hamilelere ksilitol (suni tatlandırıcı) içeren sakız çiğnemeleri tavsiyesinde bulundular. Şeker yerine bu maddenin konulduğu ürünler, piyasada ağız sağlığı maksatlı olarak da satılıyor.