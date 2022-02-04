Türkiye Gazetesi

İsrailli bilim adamları Covid-19’u şiddetli geçirenlerin ortak özelliğini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. Bar-Ilan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli uzmanların yaptığı araştırma sonuçları dikkat çekti.

RİSK 14 KAT DAHA FAZLA

Yapılan araştırmada, D vitamini eksikliği olan koronavirüs hastalarının virüsü daha ağır geçirme ya da hastalıktan dolayı yaşamını yitirme riskinin çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Buna göre, D vitamini eksikliği olan kişilerin hastalığı ağır geçirme riskinin 14 kat daha fazla olduğu belirlendi.

1100’DEN FAZLA KATILIMCI İZLENDİ

Araştırma PLOS ONE isimli tıp dergisinde yayımlandı. Çalışmaya Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında 1100’den fazla katılımcının verilerinin izlendiği belirtildi. Öte yandan D vitamini eksikliği olan kişilerin Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirme oranlarının yüzde 25.6 olduğu kayıtlara geçti. D vitamini oranı ortalama seviyede olanlarda ise ölüm oranın yüzde 2.3 olarak belirlendi.

Daha önce yapılan araştırmalarda, yüksek D vitamini düzeylerine sahip olan hastaların daha çabuk iyileştiği açıklanmıştı.