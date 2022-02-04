Türkiye Gazetesi

ABD'de sivrisinekler üzerinde yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. Yapılan çalışma sonrası; sivrisineklerin kırmızı, turuncu ya da siyah giyen insanları daha çok ısırdığı ortaya çıktı.

SİVRSİNEKLER RENK SEÇİYOR

Independent gazetesinin haberine göre, Seattle Washington Üniversitesinden bilim adamları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma yürüttü. Çalışmada, sivrisineklerin insan nefesinden karbondioksit kokusu aldıklarında belirli renklere doğru uçtuğunun, insan derisinden, genel pigmentasyondan bağımsız olarak sivrisineklerin gözlerine güçlü kırmızı-turuncu renkte bir sinyal yayıldığının tespit edildiği bildirildi.

Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.

Bilim adamaları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

Sivrisineklere karşı teknolojik mücadele Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde sivrisineklere karşı savaş başlatan Başakşehir Belediyesi sazlık ve bataklık alanlarda yoğunlukla görülen sineklerin temizlenmesi için teknolojiye başvurdu.

Hortum değil, sivrisinek sürüsü Arjantin’de arabalarıyla General Madariaga ve Pinamar arasında seyahat eden sürücüler, hortuma benzer bir görüntü fark etti. Yakından bakıldığında bunun hortum değil sivrisinek sürüsü olduğu görüldü.

Barajlarda sular çekildi, sivrisinekle mücadele başladı Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve yeterli yağışların olmaması yüzünden suların çekilmeye başlamasıyla birlikte sivrisinek üreme alanlarında artık gözlenirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi sinekle mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Covid-19 sivrisinekler yoluyla bulaşır mı? İşte bilimin cevabı ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) insanlara sivrisinekler yoluyla bulaşamayacağını doğruladı.