Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Tablodan elde edilen verilere göre, vaka sayısı ve vefat sayısında artışın devam ettiği gözlemlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, "Özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız” ifadelerini kullandı.

248 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

4 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 111 bin 157 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248 oldu. Bir günde toplam 468 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 83 bin 536 olarak kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,56 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,61 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 735 bin 468’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA'DAN 2 GRUBA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız” dedi.

Nedeni belli oldu: Koronavirüs bazılarında neden daha ağır seyrediyor? Bilim adamları koronavirüsü ağır geçiren ve hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişilerle ilgili yeni bir araştırma yaptı. Çalışmada dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

Bakan Koca, ‘Gelecek hafta başlayacak’ deyip duyurdu: Korona tedavisinde yeni dönem Bakan Koca, Covid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını belirterek, öncelikli grupta olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara temin edileceğini duyurdu.

Koronavirüs, uyku düzenini bozuyor Covid enfeksiyonunu ağır geçirenlerde uykusuzluk probleminin arttığı, bir kısmında bunun olduğu bildirildi.