Türkiye Gazetesi

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Babasını kanserden kaybeden, annesi de aynı hastalıkla mücadele eden Çiğdem Özkan “Doktor bana ‘Meme kanserisiniz’ dediğinde ilk etapta üzüldüm ama sonra ‘Çiğdem sakin ol, niye üzüldün, 10 dakika önce taşıdığın beden ile yine berabersin’ dedim. İlk tepkim beni ayakta tuttu” dedi. Özkan, kanser olduktan sonra hayata daha fazla bağlandığını vurgulayarak “Kanser benim için ‘kısa dönem askerlik’ gibi oldu. Saçlarım dökülünce kendimi çok güzel buldum. Makyajımı yaptım, küpemi taktım, hiçbir zaman savaşmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmedim. Eğer vazgeçerseniz kansere yenilirsiniz” diye konuştu.

LÖSEMİYE KARŞI İKİ ZAFER KAZANDI

Malatya’da 2012’de kemoterapiyle atlattığı lösemi nüks eden 25 yaşındaki Faruk Akyüz, TÜRKÖK’ten sağlanan nakille hayata yeniden “merhaba” dedi. İki yıl süren kemoterapiyle sağlığına kavuştuktan sonra üniversite öğrenimini tamamlayan Faruk Akyüz’ün hastalığı yedi yıl sonra tekrarladı. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesine başvuran Akyüz için aile bireylerinden ve akrabalardan alınan kan örneklerinde uyumlu ilik bulunamadı. Bunun üzerine Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKÖK) başvuruldu. Kısa süre sonra TÜRKÖK aracılığıyla akraba dışından yüzde 100 uyumlu ilik bulundu. Faruk Akyüz, Merkezde gerçekleştirilen nakille hayata tutundu.

DÖRDÜNCÜ EVREDEKİ KANSERİ 3 AYDA ATLATTI

İzmir'de yaşayan 69 yaşındaki Galip Gülen, dördüncü evredeki kanserden üç ay gibi kısa bir sürede kurtularak hayata bağlandı. Geçtiğimiz yıl prostat kanseri teşhisi koyulan Gülen, kemoterapi sürecinde 70 kilodan 54 kiloya kadar düştü ve tekerlekli sandalye ile hareket edebilir hâle geldi. Tedavisi sürerken dördüncü evre olmasına rağmen ameliyat olabileceğini öğrenince, hastalığından ameliyatla kurtulmaya karar verdi. Medicana International İzmir Hastanesine başvuran Gülen, operasyondan sonra üç ay kemoterapi gördü. Hastaneye tekerlekli sandalyede gittiğini söyleyen Gülen “Yeniden eski hâlime; eski kiloma döndüm. Şu an en az 3 - 4 kilometre yürüyebiliyorum. Oğlumun dördüncü kattaki evine 60 merdiveni çıkarak gidebiliyorum” diye anlattı.

KALBİNDEN 9 CM'LİK TÜMÖR ÇIKTI

Muğla Dalaman’da yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Aydınlı geçtiğimiz hafta evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Kalbinde 9 santimetrelik tümör olduğu tespit edilen Aydınlı, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Kalbindeki oluşan tümörden haberi olmayan Aydınlı, iki yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonucu ilaç aldığını belirterek “Korona yasaklamalarından dolayı bir süre doktora gitmemiştim ama ilaçlarımı alıyordum. Eylülden sonra durumum ağırlaştı ve yürüyemez, yemek yiyemez ve konuşamaz hâle geldim. Altı gün yoğun bakımda kaldım. Ameliyattan sonra kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

MİLYONLARCA İNSAN TEDAVİYE ULAŞAMIYOR

Dünyada milyonlarca insan temel kanser bakım imkânlarından mahrum bırakıldığını söyleyen Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, geçen yıl dünyada 10 milyon insanın kanserden hayatını kaybettiğine dikkati çekerek “Kanser ölümlerinin yüzde 70'i dünyanın az gelişmiş ülkelerinde görülüyor. Bunun en önemli nedenleri arasında, orta veya düşük gelirli ülkelerde radyoterapi merkezlerinin olmayışı veya yetersizliği. Büyük bölümü az gelişmiş ülkelerde olmak üzere dünyada milyonlarca insan tedaviye ulaşamadan hayatını kaybediyor” dedi. Prof. Dr. Özyiğit, bu konudaki en sıkıntılı grupların “çocuklar”, “yaşlılar”, “kadınlar”, “düşük gelirli kişiler” ve “kırsal bölgelerde yaşayanlar” olduğunu söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA KANSERDE PATLAMA YAŞANACAK

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Covid-19 salgını döneminde Türkiye ve dünyada kanser taramalarının azaldığına işaret ederek kanser vakalarının artabileceği uyarısında bulundu. Gerekli tedbirler alınabilirse dünyada kanser kaynaklı 10 milyon ölümün 3 ila 5 milyonunu önlemenin kısa, orta vadede mümkün olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Kutluk, erken teşhiste taramaların önemine dikkat çekerek “Pandemi öncesinde Türkiye'de, kanser tarama sayısı 7 milyona kadar çıkmıştı. Bu sayı 2020'de 3 milyona düştü, 2021'de 4,5 milyona çıktı. Bu durum bütün dünyada böyle. Birçok ülkede salgın döneminde aksayan tanı ve tarama hizmetleri nedeniyle pandemi sonrasında kansere bağlı ölümlerde, kanser türüne göre yüzde 5 - 10 arasında artış olacağı öngörülüyor” dedi.

Erdoğan'dan 4 Şubat Kanser Günü paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında; "Türkiye, tüm kanser hastalığı tedavi hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz sağlamaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

'Her yıl yaklaşık 3 bin çocuk kanser riskiyle karşı karşıya' Türkiye'de her yıl yaklaşık 3 bin yeni çocukluk çağı kanseri vakası geliştiğine dikkati çeken Prof. Dr. Murat Elli, “Çocukluk çağı kanserlerinin bilinen kesin bir nedeni bulunmamaktadır. Ancak belirtileri arasında beklenmeyen şişlikler, açıklanamayan halsizlik ve güçsüzlük, spontane çürükler, uzamış ve nedeni bilinmeyen ateş, sabah baş ağrıları, ani başlangıçlı görme bozuklukları, aşırı ve hızlı kilo kaybı, kemik eklem ağrısı bulunur” dedi.