Türkiye Gazetesi

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doutor Ricardo Jorge (INSA) tarafından yürütülen araştırmada, Covid-19’un Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu tespit edildi.

HASTANEDE KALIŞ SÜRELERİ VE ÖLÜM RİSKİ DAHA DÜŞÜK

Omicron ile enfekte olanların hastanede kalış sürelerinin daha kısa olduğu ve ölüm risklerinin daha düşük olduğu ortaya çıkan araştırmada, hastanın "yaşı, cinsiyeti ve aşı durumu ne olursa olsun" risk faktörünün aynı olduğu ve kişinin daha önce Covid-19 ile enfekte olup olmamasının bu durumu etkilemediği ifade edildi.



Aralık 2021'de Portekiz'de ikamet eden kişiler üzerinde yapıldığı aktarılan araştırmada ayrıca, Omicron'un bağışıklık sisteminden kaçabildiği ve bu nedenle yüksek oranda bulaşıcı hale geldiği aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un küresel yayılımında Omicron'un diğer varyantlara baskın geldiğini açıklamıştı.

OMICRON DAHA HIZLI YAYILIYOR

Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron'un Delta mutasyonuna nazaran daha hızlı yayıldığını belirtmişti. Ghebreyesus "Artık Omicron'un Delta mutasyonundan önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı deliller var" demiş, Omicron'un aşılılara veya daha önce Covid-19'u atlatanlara da bulaştığını söylemişti.