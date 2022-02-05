Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Tabloda vaka sayısında düşüş yaşandığı gözlemlenirken, konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, “Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil." dedi.

221 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

5 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 98 bin 715 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 oldu. Bir günde toplam 421 bin 435 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 80 bin 402 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,58 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 833 bin 393 ’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı” dedi.

Nedeni belli oldu: Koronavirüs bazılarında neden daha ağır seyrediyor? Bilim adamları koronavirüsü ağır geçiren ve hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişilerle ilgili yeni bir araştırma yaptı. Çalışmada dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı.

Koronavirüs uyuz etti Kalabalık ve kapalı alanları seven uyuz hastalığı pandemi döneminde arttı. Dermatoloji uzmanı hastaneye gelen hastaların yarısına uyuz tanısı koyduklarını söyleyerek tedavi sürecinden dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Koronavirüs, uyku düzenini bozuyor Covid enfeksiyonunu ağır geçirenlerde uykusuzluk probleminin arttığı, bir kısmında bunun olduğu bildirildi.