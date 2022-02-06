Türkiye Gazetesi

Gülerken ya da konuşurken daha güzel bir görünüm vermek üzere dişlerin beyazlatılması son zamanlarda çok yaygınlaştı.

İngiltere’de diş sağlığı üzerine faaliyet gösteren Bupa Dental Care kurumunun 2.000 kişi üzerinde yaptığı araştırmada, katılımcıların yüzde 40’ının dişlerini beyazlattığı ortaya çıktı. Bunların çoğu, beyazlatmanın diş sağlığına da iyi geldiği düşüncesinde.

'DİŞ HEKİMLERİNE YAPTIRIN' ÖNERİSİ

Uzmanlar, beyazlatıcı jel kullanılarak yapılan işlemin diş etinde yanma, ülser ve dişte hassasiyet riskine yol açtığını ifade ettiler. İlla yapılacaksa da bu kozmetik işlemin yetkin diş hekimleri tarafından yapılması tavsiye ediliyor.

Uzmanlara göre rengi, ileride dişlerin düşmesine de yol açabilecek diş eti hastalıklarının bir işareti değil.

Bembeyaz dişlerin sırrı | Doğru diş macunu nasıl seçilir? Piyasada çok sayıda diş beyazlatan macun seçeneği olduğunu söyleyen diş hekimi Arzu Yalnız “Diş macunları içinde bulunan maddeler dolayısıyla biraz farklılaşsa da temelinde yüzde 80 aynı içeriktedir. Bu yüzden sağlıklı dişler için macunun türünden çok, günde en az 2-3 defa dişleri fırçalamak önemlidir” dedi.