Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Omicron varyantı, dünya genelinde vaka artış oranlarını yükseltmeyi sürdürürken Çinli bilim adamları yeni bir araştırmaya imza attı. Sevindiren çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

ŞAŞIRTAN KEŞİF

Şanghay’da bulunan Fudan Üniversitesi’nde araştırma ekibi başka bir araştırmayla ilgili çalışma yaparken şaşırtan bir keşfe imza attı. Araştırmanın baş bilim adamı Profesör Huang Jinghe, konuyla ilgili “Bu antikor, insanları pandemiye karşı verdikleri savaşta bir adım öne çıkaracak” ifadelerini kullandı. Yeni antikor, insan bağışıklık hücreleri tarafından üretilen iki değişik antikorun birleşmesi sonucu oluştu. Profesör Jinghe, bu antikorların doğal formlarında Omicron’a karşı etkisiz olmasına rağmen, insan yapımı versiyonun, varyantın savunma hattını ihlal ettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un küresel yayılımında Omicron'un diğer varyantlara göre baskın geldiğini açıklamıştı.

DOĞAL ANTİKORLAR PANDEMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Çalışma henüz hakemli bir dergide yayımlanmadı. Öte yandan raporda, kısa bir süre içinde sekiz farklı yüksek güçlü antikor geliştirildiği belirtildi. Ancak farklı türdeki doğal antikorları bir araya getirmek kolay olmadı. Ekip, bu antikorları, bağışıklık saldırısından kaçınmak için yeni bir mutasyona sahip canlı bir Omicron varyantına karşı test etti ve aynı şekilde çalıştıklarını buldu.

Araştırmacılar, sonuçların bu yeni antikorların gelecekte farklı varyantlarla başa çıkma potansiyeline sahip olduğunu ve yöntemlerinin doğal antikorların pandemi ile savaşmasına yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Yeni araştırma: Omicron’da hastaneye yatış oranı Delta’ya kıyasla yüzde 75 daha az Portekiz’de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Çalışmaya göre; koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan Omicron varyantına yakalanan hastaların Delta’ya yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı.

DSÖ açıkladı: Baskın varyant Omicron Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un küresel yayılımında Omicron'un diğer varyantlara baskın geldiğini açıkladı. Açıklamada, Omicron’un kendinden önceki varyantların neredeyse tamamen yerini aldığı kaydedildi.

Bilim adamları açıkladı: Omicron’un alt varyantı BA.2 orijinalinden daha bulaşıcı Bilim adamları Omicron varyantının alt türü BA.2'nin hızla yayıldığı ülkelerin başında gelen Danimarka'da yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre, BA.2 adlı alt varyantının, aşıların sağladığı bağışıklık korumasından kaçınmada orijinal versiyondan çok daha bulaşıcı olduğu görüldü. Ayrıca çalışmada BA.2'nin Omicron'a oranla 1,5 kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Endişe veren araştırmanın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.