Türkiye Gazetesi

Parmak eklemlerini çıtlatmanın eklem etrafındaki kıkırdağa zarar vereceği yaygın bir düşünce. Fakat genel kanının aksine bu eylemin eklemlerde aşınma (kireçlenmeye) neden olmayacağını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, ancak çıtlatma ile beraber ağrı oluyorsa ve çarpma vurma gibi bir yaralanma sonrası geliştiyse mutlaka bir uzmana başvurmak gerektiğini hatırlattı.

KENDİNİZE ZARAR VEREBİLİRSİNİZ

ABD’de 2017’de yapılan bir çalışmada parmak ve eklem çıtlatmanın toplumun %25-45‘inde çeşitli derecelerde olduğunu gösteren bir araştırma söz konusu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç çalışmayla ilgili ise şunları söyledi:

“Yapılan bu çalışmada parmaklar ile beraber diğer eklemlerinde çıtlatma olasılığının yüksek olduğu gösterilmiştir. Parmak eklemlerinizi veya diğer eklemlerinizi çıtlatmak zararlı değildir ancak sık parmak çıtlatmak çevrenizdeki insanlar için rahatsızlık verici olabilir. Nadir durumlarda, örneğin sırtınızdaki bir eklemi çok sert kırıyorsanız, bir siniri sıkıştırarak veya bir kası gererek kendinize zarar verebilirsiniz.”

TİK HALİNE GELDİĞİNDE TEHLİKELİ OLABİLİR

Prof. Dr. Gökhan Meriç’in verdiği bilgiye göre, eklemlerimizin rahat hareket etmesini sağlayan eklem sıvısı oksijen, nitrojen ve karbondioksit gibi gazlar içerir. Parmak çıtlatma, eklem yüzeylerinin birbirinden hızla uzaklaşması ile eklem üzerindeki basıncın etkisi ile patlayan küçük gaz kabarcıklarının oluşmasıyla ortaya çıkar. “Parmak çıtlatmak bir tik halini aldığında bağlarda gevşeme nedeniyle elin tutma gücünde azalma meydana gelebilir” uyarısında bulunan Prof. Dr. Gökhan Meriç, yapılabilecekler konusunda şu bilgileri verdi:

“Parmak eklemlerinizi (veya başka bir ekleminizi) çıtlatma alışkanlığınız varsa ve bunu durdurmak istiyorsanız, ilk adım dikkatli olmak ve bu durumun farkında olmaktır. Parmak eklemlerinizi, boynunuzu veya sırtınızı ne zaman ve muhtemelen neden çıtlattığınızı takip edin ve bunun farkında olun.”

Parmak çıtlatma sırasında parmaklardaki bağ dokusunun zedelenmesi veya burkulma gibi vakalara nadir olarak rastlanmıştır.

DAHA FAZLA HAREKET ETMEK BASİT BİR ÇÖZÜM

Daha fazla hareket etmenin basit bir çözüm olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Meriç, “Bir pozisyonda çok fazla oturur veya ayakta durursanız, eklemleriniz sertleşebilir ve bunu yenmek için eklemlerinizi çıtlatmak isteyebilirsiniz. Dolaşmak için sık sık mola verin. Bütün gün masa başında oturuyorsanız en az yarım saatte bir kalkmayı hedefleyin” dedi.

Eklem sıvısını hareket ettirmek ve eklemlerin eklem sıvısı ile kayganlığını artırmak için nazik germeler ve esneme egzersizleri yapılabileceği önerisinde bulunan Prof. Dr. Meriç, sözlerine şöyle devam etti:

“Egzersiz yapmanın da parmak çıtlatma alışkanlığını önlemede etkili olduğu biliniyor. Yaşınıza ve yaşam tarzınıza uygun aktiviteleri seçin. Ev işleri, bahçe işleri veya kısa yürüyüşler gibi herhangi bir fiziksel aktivite, egzersiz rutininizin bir parçası olabilir. Egzersizi haftada 2-3 gün en az 30-45 dakika yapmaya çalışın.”

ROMATİZMAL HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Parmak çıtlatması ile beraber ağrı, şişme veya hareket kaybı gibi şikâyetlerin de eşlik etmesi halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerektiği uyarısında bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, “Bu durum kıkırdak aşınması, eklem kireçlenmesi (osteoartrit) veya romatizmal hastalıkları belirtisi olabilir. Bu gibi durumda mutlaka altta yatan nedenler bulunmalı ve tedavi buna göre planlanmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

Pandemide eklem kireçlenmesine karşı öneriler Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuluhan Yunus Emre, “Birçok insanda özellikle diz ve kalçada gelişen eklem kireçlenmesinin en önemli sebebi fazla kilolardır. Aşırı kilo nedeniyle ekleme aşırı yük binmesi, eklem kireçlenmesinin hızlı gelişmesine ve ağır seyretmesine sebep olur. Bu hastaların tedavisi oldukça zordur” dedi.

'Kireçlenme yaşlılık hastalığı değildir' Kireçlenmenin oluşumunda yaşlanma dışında pek çok faktörün olduğunu belirten Op. Dr. İbrahim Tavukçuoğlu, "İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan bu hastalık kadınlarda daha sık görülüyor. Kireçlenme, eklem kıkırdağının yapısının bozulmasına, aşınmasına, incelmesine, hatta kaybına bile neden olabiliyor" dedi.