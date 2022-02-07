Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'daki son durumla ilgili paylaşım yaparak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vakalarda büyük düşüş olduğunu belirterek, "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor" dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"İSTANBUL’DAKİ SON DURUMU ELE ALDIK. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İSTANBUL’DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız."

İLLERE GÖRE VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı. Koca'nın paylaştığı insidans haritasına göre, 22-28 Ocak tarihleri arasında il bazında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889, Ankara'da 1003, İzmir'de 961 oldu.

En yüksek vaka sayısı 1214 ile Kırklareli'de kaydedildi. Vaka oranı en düşük il ise 60 ile Van.

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz ise Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa oldu.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Buna göre, her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889, Ankara'da 1003, İzmir'de 961 oldu. En yüksek vaka sayısı 1214 ile Kırklareli'de kaydedildi.

Koronavirüste son durum belli oldu: 248 can kaybı, 111 bin 157 yeni vaka Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Covid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi ise hayatını kaybetti.