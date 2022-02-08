Türkiye Gazetesi

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Gülerken ya da konuşurken daha güzel bir görünüm vermek üzere dişlerin beyazlatılması son zamanlarda çok yaygınlaştı. Son günlerde sosyal medyada yayılan diş beyazlatma tavsiyelerinde ise zehirlenme hatta alerjik kişilerde ölüm riski var. Sosyal medya fenomenlerinin karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırdıkları görülüyor. Bu uygulamanın ağır metal zehirlenmesine yol açabileceğine işaret eden uzmanlar, özellikle gençleri bu konuda uyararak “Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var, bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve bunlar tükürük yoluyla yutulur. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa ölüme kadar götürebilir” diyor.

Diş beyazlatma tedavisinde bilinmesi gerekenler Prof Dr. Ömer Kutay, diş beyazlatma tedavisi hakkında bilgi verdi. Kutay, işlem gören hastaların iki hafta boyunca renklendirici içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durması gerektiğini belirtti.

Diş beyazlatma yaptırırken dikkat! Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, diş beyazlatıcı jellere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.