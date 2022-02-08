Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), internet sitesinde yayımlanan anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre, DSÖ üyesi ülkelerin yüzde 90'ının "Covid-19 nedeniyle temel sağlık hizmetlerinde aksama olduğuna dair bilgi verdiği" kaydedildi.

EN ÇOK HANGİ SAĞLIK HİZMETLERİ AKSADI?

Covid-19 ile mücadeleden ötürü aksayan bu hizmetlerin genellikle kanser, akıl sağlığı, sinir hastalıkları, HIV, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropik hastalıkların tedavisi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ankete katılan ülkelerin yüzde 36'sının ambulans, yüzde 32'sinin acil bakım ve yüzde 23'ünün acil tedavi alanında aksama yaşadığı bildirildi.

TEDAVİLERİN BÜYÜK KISMI ERTELENDİ

Covid-19'un ayrıca aciliyeti olmayan tedavilerin yüzde 59'unun ertelenmesine sebep olduğu vurgulandı.

Salgından ötürü temel sağlık hizmetlerinin aksadığı ülkelerin yüzde 92'sinde hastanelerin, Covid-19 ile mücadele araçlarına erişim kapasitesini artırmada sıkıntı çektiği bilgisi paylaşıldı.

Covid-19 ile mücadelede de aksamalar olduğu ortaya çıkarken, ankete katılan ülkelerin yüzde 56'sında Kovid-19 test ve teşhis ekipmanı, yüzde 64'ünde tedavi ekipmanı ve yüzde 36'sında sağlık çalışanlarına koruyucu elbise tedariklerinde eksiklik yaşandığı kaydedildi.

Araştırmada ilginç sonuç: Karantina Covid’den ölümleri önlemede etkisiz İzole olmak ve hastalıktan korunmak için sınırların kapatılması ve uzaktan çalışma gibi alınan birçok önlemin koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümleri etkilemediği yapılan araştırmada ortaya koyuldu.

Covid-19 geçirenler dikkat: Virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabilirsiniz Çin’de ortaya çıkan ve iki yıldan beri hayatımızda olan Covid-19 ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Çalışmada, Covid-19'a yakalananların virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabileceği belirtildi.