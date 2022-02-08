Türkiye Gazetesi

Cambridge Üniversitesi'nde görevli bilim adamları, maskeleri yüze daha iyi oturtmak için çeşitli materyalleri inceledi. Uzmanlar, evde bulunan bazı malzemelerin koronavirüsün yayılmasına karşı maskelerin nasıl güçlendirebileceğini araştırdı. Çalışmada bant, toka, külotlu çorap gibi malzemeler test edildi.

TAM FİLTRELEME SAĞLIYOR

Bilim adamları, maskelerin yüze tam oturmaması şikayetinden yola çıktı. Uzmanların test ettiği yöntemlerde maskelerin yüzü daha iyi kavraması için çeşitli deneyler yapıldı.

Cambridge Üniversitesi'ndeki uzmanlar maskenin üzerine çorap geçirmenin maskenin filtreleme özelliklerini iyileştirdiğini ortaya çıkardı.

Çalışmayı yürüten bilim adamları, maskenin üzerine külotlu çorap geçirilmesinin maskenin virüsün yayılmasını önlemede en güçlü yöntem olduğunu ispatladı. Sonuçlarda, maskenin üzerine külotlu çorap takmanın maskeden partiküllerin geçebilme oranını normal maskeye göre 7 kat daha azalttığı açıklandı. Maskenin üzerine çorap geçirildiğinde burun ve ağızda tam bir filtreleme sağladığı ortaya çıktı.

Öte yandan uzmanlar maskenin üzerine çorap takmanın konforlu bir yöntem olmadığını, bu nedenle yaygınlaşmasının pek de mümkün görünmediğini ifade etti.

Covid-19 geçirenler dikkat: Virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabilirsiniz Çin’de ortaya çıkan ve iki yıldan beri hayatımızda olan Covid-19 ile ilgili dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Çalışmada, Covid-19'a yakalananların virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabileceği belirtildi.

Uzun Covid yaşayanlar başına gelenleri anlattı: Her şey çürük et gibi kokuyor Covid-19 sonrası devamlı hastalık durumu Dünya Sağlık Örgütü tarafından “uzun Covid” olarak adlandırılmıştı. İngiliz günlük gazetesi The Guardian, bu problemi yaşayanlarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Çalışmada, uzun Covid geçirip, tat ve koku duygusunu yitirenlerin yaşadıkları aktarıldı.