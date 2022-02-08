Türkiye Gazetesi

Covid-19 virüsüne maruz kalan ve enfeksiyonu herhangi bir belirti olmadan geçiren çocuklar, enfeksiyondan 4-6 hafta sonra nadir bir hastalık olan Multisistem İnflamatuar Sendroma (MIS-C) yakalanabilir. Yüksek ateş, karın ağrısı, kusma, ishal, ağız ve dudaklarda çatlama gibi bulgularla kendini gösteren hastalık, tekli ya da çoklu organ yetmezliğine kadar gidebilecek sonuçlar doğurabilir.

AĞIR SEYREDEBİLİR

MIS-C sendromuna ilişkin ailelerin dikkatini çeken Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) İmmünoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. S. Şebnem Kılıç Gültekin, hastalıkla ilgili şu noktalara değindi:

“Çocuklarda Covid-19 geçirme sıklığı erişkinlere göre daha düşük olmasına rağmen MIS-C gibi sonrasında gelişen yoğun inflamasyon süreci ve pek çok organı olumsuz yönde etkilemektedir. MIS-C basit belirtilerle başlayabildiği gibi eşlik eden kronik hastalıklar ve vücudun savunmasındaki zayıflığa bağlı olarak ağır seyredebilmektedir. MIS-C hastalığı şu an için nadir görülse de bu yeni hastalık tablosu hem hekimleri hem de ebeveynleri tedirgin etmektedir.”

HASTALIK BULGULARI AİLELERİ YANILTMASIN

Birçok ailenin çocuğunun Covid-19 geçirdiğinin farkında bile olmadığını belirten Prof. Dr. S. Şebnem Kılıç Gültekin şöyle konuştu:

“Çocuklarda hastalığa ait bulguların daha hafif seyretmesi hatta bazen ayakta geçirilmesi aileleri yanıltabilir. Ancak bazen Covid-19 enfeksiyonuyla bağışıklık sistemi aşırı uyarılabilir ve MIS-C hastalığının ağır tablosu ile karşı karşıya kalmak mümkün olabilir”

DİRENÇLİ ATEŞ VARSA DİKKAT!

MIS-C hastalığının nadir görülen Kawasaki hastalığıyla benzer özellikler taşıdığına da dikkat çeken Prof. Dr. S. Şebnem Kılıç Gültekin şunları söyledi:

“Benzer semptomlar gösterse de MIS-C’de, Kawasaki’ye özgü klasik göz iltihabı, BGG aşı bölgesinde kızarma ve çilek dili görülmemektedir. Ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli belirtiler Covid-19 geçiren çocuklarda 4 ila 6 hafta sonrasında en az dört gün süren dirençli ateş ortaya çıkmasıdır. Bu durumda ailelerin hemen bir doktora başvurmaları gerekmektedir. Tedavisi mümkün olan bu hastalık hızlıca teşhis ve tedavi edildiğinde kalıcı hasar bırakmadan iyileşebilmektedir. Ebeveynlerin Covid-19 enfeksiyonlarından korunmada kendileri kadar çocukları için de benzer önlemleri almaları gerekir. Çocuklar da sosyal mesafe, maske, el yıkama ve uzun süre kapalı ortamlarda zaman geçirmekten kaçınmalı.”

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