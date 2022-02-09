Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

Bilim adamları bir ilke imza attı. Dünyada ilk defa insan omuriliği implantı geliştirildi. 3D implantlar, insan hücreleri kullanılarak yapıldı. Laboratuvarda fareler üzerinde yapılan deneylerde yüzde 80 başarı kaydedildi ve felçli fareler yürümeye başladı. Teknoloji hastanın göbek yağı dokusundan küçük bir biyopsi almaya dayanıyor. Bu yöntemde, hastadan alınan dokular insan embriyolarındaki omurilik gelişimine benzeyen bir süreçle çalışan bir omurilik implantına dönüştürülüyor. Araştırmacılar, önümüzdeki birkaç yıl içinde yaralı dokuyu onarmak için kişiselleştirilmiş implantlar oluşturabilmeyi planlıyor. Üstelik vücut tarafından reddedilme riski de olmayacak. İnsanlar üzerinde de klinik deneylere başlamaya hazırlanan bilim adamları, tasarlanmış dokuların önümüzdeki senelerde felçli kişilere nakledilmesini ve onların ayağa kalkarak yürüyebilmelerini sağlamayı hedefliyor. Araştırmaya İsrail’de profesör olan Tal Dvir liderlik ediyor. Prof. Dvir “Felçli olan bir hayvanda, insan dokularından yapılmış bir implantla iyileşme görülen dünyadaki ilk örnek olan bu yöntem, insanlarda felç tedavisi konusunda en uygun modeldir” açıklamasında bulundu.

Emziren annelerde kalp hastalığı ve felç geçirme riski düşüyor Bilim adamları yaptıkları bir araştırmayla, emzirmenin kadınlarda kalp damar hastalıkları ve felç geçirme riskini azalttığını ortaya koydu.

Hindistan'da inanılmaz olay! Felçli adam korona aşısı olunca yürümeye başladı Hindistan'da yaşayan ve dört yıldır felçli olan 55 yaşındaki Dularchand Munda, korona aşısı olduktan sonra sesinin geri geldiğini ve yürüyebildiğini ifade eti.