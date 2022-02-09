Türkiye Gazetesi

Covid-19’a karşı en etkili silahlardan biri güçlü bağışıklık sistemi. Peki, koronavirüse karşı sizin bağışıklığınız gerçekten kuvvetli mi? Bağışıklık sistemimizin güçlü olup olmadığını hangi sinyallerle anlayabiliriz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, 7 soru ile kendimizi test edebileceğimizi söyledi, konuyla ilgili önemli uyarılar yaptı.

ÇOK SIK SOĞUK ALGINLIĞINA YAKALANIYOR MUSUNUZ?

Sağlıklı bir insanda yılda iki-üç defa soğuk algınlığı olması normaldir. Vücut üç-dört gün mücadele ettikten sonra tamamen normale dönüş yapar. Bundan daha sık soğuk algınlığı olursa ve iyileşme süreci daha uzun sürüyorsa bu bağışıklık sisteminin zayıflığının bir göstergesi olabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ana hatlarıyla yapılacaklar; sağlıklı beslenme, düzenli spor, yeterli ve kaliteli uykudur.

TEKRAR EDEN BAĞIRSAK PROBLEMLERİNİZ VAR MI?

Sindirim sisteminin iyi olması savunma sisteminin iyi çalışması için çok önemlidir. Gaz, şişkinlik, ishal, kabızlık gibi şikayetlerin fazla olması savunma sisteminin zayıflığına işaret edebilir. Günde en az 2 litre su için, yoğurt gibi probiyotik içeren ve sindirim sistemini destekleyen besinler tüketin. Probiyotikler, solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan iyi bakterilerdir. Bu iyi mikroorganizmalar, bağışıklık sistemine gerekli sinyalleri göndererek, bağırsağı enfeksiyona karşı korumaya yardımcı olur. Ancak bu iyi bakteriler yok edildiğinde, kötü bakteriler aşırı çoğalarak bağışıklık sistemini zayıflatır. Gerekirse hekiminizin önerisiyle probiyotik takviyesi kullanabilirsiniz.

YARALARINIZ UZUN SÜREDE Mİ İYİLEŞİYOR?

Her türlü deri hasarında vücut yarayı iyileştirmek için muazzam bir efor sarf edip cildi yeniler. İyileşme sürecinde immün sistem hücreleri önemli bir rol oynar, onların zayıflığında cilt yenilemesi gecikir, yaralar daha uzun sürede iyileşir. Zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olup olmadığınızı belirlemek için bazı kan testleri yapılabilir. Bu testlerde, bağışıklık sistemi hücreleri ve antikor seviyelerin normal aralıkta olup olmadığı görülebilir.

Stres, bağışıklık sisteminin baş düşmanı olarak biliniyor.



HEP STRESLİ MİSİNİZ?

Önemli bir iş ile uğraştığınızda veya büyük ruhsal değişikliklerde hastalanmak rastlantı değildir. Stres savunma hücrelerinin işlevini azaltır, böylece fırsatçı enfeksiyonlara olanak sağlar. Covid-19 pandemisi yaklaşık iki yıldır toplumda stres ve kaygı başta olmak üzere bazı ruhsal sorunları iyice artırırken, buna karşı stresi yönetmeyi öğrenmek, bir hobi edinmek, fiziksel aktiviteyi ihmal etmemek, günde en az yedi saat uyumak ve dostlarla iletişimi koparmamak, görüntülü konuşmalarla duygu ve düşünceleri paylaşmak fayda sağlayacaktır.

SIK SIK ENFEKSİYON GEÇİRİYOR MUSUNUZ?

Kulak enfeksiyonu, sinüzit, bronşit, zatürre gibi enfeksiyonlarla yılda birkaç defa karşılaşıyorsanız, bir yıl içerisinde iki kürden fazla antibiyotik ihtiyacınız oluyorsa, savunma sisteminiz görevini yapmakta zorlanıyor demektir. Bağışıklık sistemi zayıf bir kişinin ellerini sık sık yıkamak gibi hijyen kurallarına uyması, sarılma veya öpüşme gibi yakın temastan kaçınması çok önemlidir.

SÜREKLİ YORGUN VE HALSİZ HİSSEDİYOR MUSUNUZ?

Dinlenmenize rağmen hala yorgun hissediyorsanız savunma sisteminiz enerji kullanımında zorlanıyor olabilir. Kronik enfeksiyon veya inflamasyon olduğunda, bağışıklık sistemi enerji miktarını doğru kullanamayarak genel enerji tüketimine neden olabilir. Bu nedenle vitamin ve minerallerden zengin mevsim sebze ve meyvelerini yeterli ve dengeli tüketin, onların yanında proteinden zengin gıdaları (kırmızı et, balık, tavuk, yumurta) eksik etmeyin.

BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜREN BİR BAŞKA HASTALIĞINIZ VAR MI?

Diyabet, emilim bozukluğu, kanser, bağışıklığı düşüren belirli ilaç kullanımı gibi başka bir durumunuz varsa, o durum için de tedavi görmeniz gerekecektir. Doktora başvurduğunuzda genel sağlığınızı en iyi şekilde nasıl yöneteceğinize karar vermenize yardımcı olacaktır. Bu işaretler size tanıdık geliyorsa, bağışıklık sisteminize biraz daha dikkat etmeniz gerekir. Onu korumak için ne kadar çok şey yaparsanız sağlığın anahtarı olan bu sistemi o kadar güçlendirmiş olursunuz.

Covid geçirmiş tam aşılı kişiler süper bağışıklık kazanıyor: Antikorları da 10 kat fazla Bilim adamları tam aşılı olup Covid-19’a yakalananlarda “süper bağışıklık” oluştuğunu ifade etti. ABD’de yapılan çalışmada, aşılama ve doğal enfeksiyon birleşiminin güçlü koruma sağladığı kanıtlandı.

Vücudun hastalıklara karşı kalkanı: Güçlü bağışıklık için tavsiyeler Koronavirüs salgını hızla sürerken domuz gribi ve faranjit gibi başka hastalıkların görülme oranı da artış gösterdi. Bu rahatsızlıklara yakalanmamak için bağışıklığı güçlü tutmak gerekiyor. Bağışıklık sistemini kuvvetli bir kalkan yapmak için ise beslenme oldukça önemli.