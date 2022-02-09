Türkiye Gazetesi

Avustralyalı bilim adamları, burun spreyi şeklinde verilebilecek Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyor. Gerçekleşmesi halinde bunun, dünyada Covid’le mücadelede muazzam etkiye sahip olacağı düşünülüyor. Teknoloji, hastanelerin yükünü azaltacak, daha az tıbbi atık oluşmasını sağlayacak ve en önemlisi, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini artıracak. NanoCelle olarak adlandırılan sprey, NSW eyaletinde Medlab kurumu tarafından geliştiriliyor. Eyalet hükümetinin de 100.000 dolarla destek verdiği araştırmayı solunum sistemi üzerine araştırmalarıyla tanınan Daniela Traini ve Pall Thordarson yapıyor.

SPREY ŞEKLİNDE AŞI REÇETE GEREKTİRMEYECEK

Her ikisi de NSW RNA Aşı Üretimi Ve Araştırma Ağı’na üye. Araştırmalarında burun spreyinin virüse karşı aşı gibi koruma sağlayıp sağlamadığına odaklanacaklarını söyleyen Profesör Traini, “Pfizer ve Moderna gibi mevcut mRNA aşıları damara enjeksiyonla verilir ve bunlar özel soğutma sistemlerine ihtiyaç duyar. Başarılı olursa buluşumuz, yalnızca Avustralya'daki uzak topluluklar için değil, üçüncü dünya ülkeleri için de oyunun kurallarını değiştirebilir” dedi. Grip aşıları da dahil olmak üzere bazı aşılar zaten burun spreyi ile verilebiliyor. Sprey şeklindeki aşının reçete gerektirmeyeceğini belirten Prof. Traini, ilacın ağızdan verilmesinin ise damlacıklar vücudun sindirim sistemi tarafından parçalanacağı için işe yaramayacağını ifade etti.

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