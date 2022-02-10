Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Dünyayı sarsan Covid-19 salgını etkisini sürdürüyor. Johns Hopkins Üniversitesine göre mevcut küresel vaka yükü 402.208.511’e, ölü sayısı 5,6 milyonluk Norveç’i geçerek 5.785.921’e, uygulanan toplam aşı dozlarının sayısı ise 10.096.476,161’e çıktı.

Üniversitenin Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezine (CSSE) göre ABD, 77.051.222 ile dünyanın en yüksek vakaya sahip ve 908.816 ölüm sayısıyla da en kötü etkilenen ülkesi olmaya devam ediyor. Vakalar açısından en kötü ikinci ülke Hindistan, ardından da Brezilya oldu.

CSSE rakamlarına göre 5 milyonun üzerinde vaka görülen diğer ülkeler ise Fransa, İngiltere, Rusya, Türkiye, İtalya, Almanya, İspanya, Arjantin, İran, Kolombiya, Polonya ve Meksika olarak sıralandı.

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