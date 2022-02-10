Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Türkiye Hastanesinin önemli bir teknolojik yatırımla, cihaz parkına kattığı ileri teknoloji ürünü mikroskopla tümör ameliyatları artık çok daha büyük bir hassasiyetle yapılacak.

Sağlık konusunda mükemmeli hedefleyen Türkiye Hastanesi, bilimsel kadrosunun yanında teknolojik altyapısını da her geçen gün geliştiriyor. Teşhiste kullanılan cihazların yanı sıra, özellikle ameliyathanelerdeki cihazlarda da son teknolojiyi tercih eden hastanede kullanılmaya başlanan mikroskop, ameliyatların sıfır hata ile yapılmasını sağlayacak.

Mikroskobun; beyin ve sinir cerrahisinin yanı sıra kulak burun boğaz (KBB), plastik cerrahi ve genel cerrahi ameliyatlarında da kullanılacağını söyleyen Türkiye Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir, beyin ameliyatlarında sağlayacağı avantajları şöyle anlattı:

SINIRLARI BELİRLİYOR

"Beyin tümörlerinde en çok karşılaşılan sorun sağlam doku ile tümör dokusunun ayrımıdır. Tümör nerede başlar, sınırı nedir? Bunun ameliyat sırasında bilinmesi zordur. Beyin dokusunun çok yüksek özelliklere sahip olması sebebiyle tümör cerrahisi sırasında sağlam dokunun da cerrahiden etkilenmesi istenmeyen komplikasyonlara yol açar. Beyin tümörü cerrahisindeki temel amaç tümörün hepsini çıkarmaktır. Cerrahi sırasında tümör ve sağlam doku ayrımı iyi yapılamazsa tümörde kalıntı olur. Bu da hastanın hayat süresi üzerine olumsuz etki yapar.

BOYAYARAK AYIRIYOR

Hastanemizin sahip olduğu mikroskop, özelleşmiş filtreleri ile tümör boyaması yapıp, cerrahi operasyon sırasında beyin içinde sağlam doku ile tümör dokusunu ayırabiliyor. Bu yöntemle hastaya zarar vermeden hepsini çıkarabiliyoruz. Bir başka yararı ise anevrizma, beyin damar yumağı (AVM) gibi beyin damar hastalıklarında, tıpkı anjiografi gibi ameliyat sırasında damar görüntülerini alıp bu hastalıkları güvenli bir şekilde tedavi etmek mümkündür.

TÜMÖRÜ NAVİGASYONLA BULUYOR

Mikroskobun nöronavigasyon (yönlendirici) ile uyumlu olması sayesinde, beyin ameliyatlarında milimetrik hassasiyetlerde tümörlerin yerini saptamak mümkün oluyor. Bu yöntemle kafatası daha küçük açılıyor ve daha iyi sonuç alınıyor. Bu mikroskoba ek olarak intraoperatif ultrasonografi, nöromonitorizasyon ile kullanılarak daha güvenli beyin, omurilik ve omurga ameliyatları hastanemizde yapılabiliyor.

AMELİYATIN BAŞARI ORANINI ARTIRIYOR

Cihazın ABD ve Avrupa’da kullanılan son teknolojik bir mikroskop olduğunu, ülkemizde sadece gelişmiş üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Akdemir “Bu cihazla her türlü ameliyatı yapmak mümkün. Yüksek görüntüleme ve hareket yeteneği ile hastaların tedavisindeki başarı oranını artırıyor. Diğer mikroskoplardan en önemli farkı, objektifleri ile yüksek büyütme, kaliteli görüntü elde etme imkânı olmasıdır. Ayrıca hareket yeteneği yüksektir. Tümör ve damar boyama tekniklerinin olması ve nörnavigasyonla entegre edilebilmesi sayesinde diğer mikroskoplardan ayrılmaktadır. Aynı zamanda yüksek çözünürlüklü görüntüler kaydedilmektedir” dedi.

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