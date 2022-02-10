Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Pasif içiciliğin yılda 1,2 milyon insanın ölümüne yol açtığına dikkat çeken Türk TORAKS Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Banu Salepçi “Bu durumdan en çok da çocuklar etkileniyor. Tüm çocukların yaklaşık yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş hava soluyor. Hamileyken sigara içmek, bebekler için de hayat boyu çeşitli sağlık problemlerine yol açıyor” diye konuştu.

ISITILMIŞ TÜTÜN VE ElEKTRONİK SİGARAYA DİKKAT!

Son zamanlarda gençlerin sigaranın yanı sıra ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigara firmalarının hedefi haline geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Salepçi “Sadece sigara değil ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigaralar da tütün içeriyor. Daha az zararlı ya da masum olarak pazarlanan tüm bu ürünler kullanıcılarını kanser yapıcı ve sağlığa zararlı toksik gazlara maruz bırakıyor. Tütünden uzak dururken bunları kullanmak sağlığı aynı oranda olumsuz etkiliyor” dedi.

Sigara Bırakma hattı sayesinde destek alanların yüzde 40'ı sigarayı bıraktı Sağlık Bakanlığının ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hattından geçen yıl destek alan bağımlıların yüzde 40'ı sigarayı bıraktı.

Sigarayı bırakmak isteyenlere uzmanından 'en sağlıklı' alternatif! Sigara kullanım yaşının giderek düştüğünü bildiren uzmanlar nikotin ihtiyacı için tiryakilere patlıcan önerdi. İçeriğinde bulunan nikotin sayesinde patlıcan, sigarayı bırakmak isteyenler için en sağlıklı alternatif.