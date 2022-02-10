Türkiye Gazetesi

Farklı şekilde belirti gösteren tiroid hastalıklarının günümüzde görülme oranı arttı. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Ersin Akarsu, hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti, yaygın görülen belirtileriyle tedavi sürecini anlattı.

“TİROİD HASTALIKLARI ÜLKEMİZDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Tiroid hastalıkları ülkemizde yaygın görüldüğünü ifade eden Akarsu, hastanın hastalığı nasıl hissederek doktora başvurması gerektiğinin önemli olduğunu kaydetti. Tiroid bezinin vücuttaki birçok fonksiyonu düzenleyen önemli bir oran olduğunu paylaşan Akarsu şöyle konuştu:

“Tiroid bezinin farklı farklı hastalıkları var. Guatr hastalığı var. Biz tiroidin büyümesine guatr diyoruz. Nodüllü ve nodülsüz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Çok büyümüşse nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı şikayetleri oluşabilir. Hastanın hikayesinde ve ailesinde buna dair bir önemli bulgu varsa bunu öğrenmek lazım. Guatrın yanı sıra tiroid bezinin fazla ve yetersiz çalışması hastalıkları var. Fazla çalışmasına hipertiroid, az çalışmasına ise hipotiroid deniliyor.”

BU SEMPTOMLAR TİROİD HASTALIĞINI İŞARET EDİYOR

Hipertiroidin belirtilerinin çarpıntı, terleme, halsizlik ve çok fena güçsüzlük ile kolay sinirlenme olduğunu sözlerine ekleyen Akarsu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



“Tiroid varsa gözlerde büyüme oluşur. Fazla çalışma durumunda eller titreme yaşarlar. Bu hastalar yedikleri halde zayıflarlar. Tiroidin yetersiz çalışmasında ise yine halsizlik yaşarlar. Soğuğa tahammülsüzlük yaşarlar. Hasta da ciltte kuruma, kolay kilo alma, kabızlık yaşanır. Bu hastalık guatrla birlikte olabilir veya olmayabilir. Hastalık metobolizma da yavaşlamayla karakterize bir klinik seyir gösterir. Hastalar hastalığı böyle fark edebilirler” dedi.

İLAÇ, RADYOAKTİF İYOT VE CERRAHİ YÖNTEM

Tiroid hastalıklarının tedavi yöntemlerine ilişkinde bilgi veren Akarsu, “Tiroidin fazla çalışması söz konusuysa ilaç tedavisi veriyoruz. Uzunca bir süre ilaç kullanıyorlar. Bir kısmı iyileşiyor bir kısmı iyileşmiyor. İlaçla yeterli iyileşme temin edemezsek eğer diğer tedavi yöntemleri uygulanır. İlaçlarla yeterli cevap alamazsak radyoaktif iyot tedavisi veya gereken bazı hastalarda cerrahi olarak tiroid bezinin çıkarılması yoluna gidilir. İlaç, radyoaktif iyot ve cerrahi tedavi yöntemlerini uygulayarak çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Ülkemiz bu alanda çok ileri düzeyde beceriye sahip” diye konuştu.

Anne olmak isteyen tiroidine baktırsın Tiroit bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroit hormonlarının az salgılanması anlamına gelen hipotiroidinin sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hastalık olduğunu, bu nedenle sıklıkla gözden kaçtığını söyleyen iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, özellikle gebelik planlayan kadınlar için tiroit değerlerinin önemli olduğunu söyleyerek “Gebelerde ve gebelik planlayan kadınlarda mutlaka tiroit fonksiyonuna bakılmalıdır” dedi.

Tiroid nodüllerine karşı düzenli takip uyarısı Tiroid kanserinin nodül olarak oluştuğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kan “Nodüllerin önemli bir bölümü iyi huyludur ancak kanser riskine karşı yakın takip gerektirir. Çarpıntı, kilo kaybı ve terleme nodül belirtisi olabilir” dedi.