Türkiye Gazetesi

Daha önce çift doz BioNTech aşısı olanlar için 3. doz randevuları kasım ayında başlamıştı. Bu kapsamda, 3. doz aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.

Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.

Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

ALO 182 çağrı merkezinden randevu almak için:

Hastanelerden kolay bir şekilde randevu almak için iki yöntem bulunuyor. Dilerseniz seçtiğiniz hastaneden randevu almak için ALO 182 çağrı merkezini arayarak operatöre bağlanabilirsiniz. Operatörle yapacağınız görüşme sonra T.C. kimlik numaranızı vererek ve sorulan soruları cevaplayarak adım adım randevu alma işleminizi yapabilirsiniz.

MHRS üzerinden randevu almak için:

MHRS üzerinden randevu almak için ise www.mhrs.gov.tr adresine girerek randevunuzu oluşturabilirsiniz. İnternet üzerinden randevu oluşturmak için eğer daha önce üyelik kaydınız yoksa "Randevu Al" butonuna tıklayabilir, daha sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik kaydınızı yapabilirsiniz. Eğer daha önce kaydını varsa, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi girerek istediğiniz hastaneden hekim seçerek, size uygun bir tarih ve saat seçip randevunuzu oluşturabilirsiniz.

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MHRS randevu alma - En kolay MHRS randevusu nasıl alınır? Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), istediğiniz hastanede ve doktordan uygun olduğunuz tarih ve saate göre randevu alma imkanı tanıyor. Peki, MHRS randevu alma işlemi nasıl yapılır? En kolay MHRS randevusu nasıl alınır?