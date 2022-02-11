Türkiye Gazetesi

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, zeytinyağının kanser üzerine faydalı etkilerini aydınlatmak amacıyla Christos Markellos ve arkadaşlarının ocak ayında 45 çalışmayı bir havuzda toplayarak büyük bir metaanaliz yayınladığını bildirdi.

ARAŞTIRMAYA 1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN KATILDI

1 milyonun üzerinde bireyin değerlendirildiği bu analizde yüksek miktarda zeytinyağı kullanan kişilerde kanser riskinin yüzde 31 oranında daha az olarak bulunduğu bilgisini veren Prof. Dr. Coşkun, analizde ayrıca meme kanseri riskinde yüzde 33, bağırsak ve mide kanserini içeren gastrointestinal sistem kanserlerinde yüzde 23, akciğer kanserini içeren üst solunum yolu kanserlerinde yüzde 26 ve böbrek tümörlerinin dahil olduğu üriner sistem kanserlerinde yüzde 54’lük bir azalma olduğunun bildirildiğini söyledi.

FAYDASI İLK DEFA BU KADAR NET ORTAYA ÇIKTI

Zeytinyağının içermiş olduğu oleik asit gibi doymamış yağ asitleri, fenoller gibi bileşikler ve içerdiği birçok antioksidanların etkisi ile kanser gelişimini önleyici etkisi mevcut. Prof. Dr. Coşkun, “Diyabet, kalp ve damar hastalıkları, gastrointestinal sistem rahatsızlıkları gibi birçok rahatsızlıkta faydalı ve koruyucu olan zeytinyağının kanserde de bu derece faydası olduğu ilk defa bu kadar net ortaya konulmuş oldu” dedi.

AKDENİZ TARZI BESLENME DE RİSKİ AZALTIYOR

Coşkun, “Yeşil sebze ve meyve ağırlıklı, tam tahılları, baklagilleri içeren Akdeniz mutfağı beslenme tarzının yanında orta düzeyde yumurta, balık, kümes hayvanları, süt ürünleri tüketimi ve düşük düzeyde kırmızı et ve et ürünleri tüketimi ile birlikte zeytinyağı tüketimini artırdığımızda birçok kansere karşı riskimizin azaltacağını söyleyebiliriz” dedi. Bunun yanında sigara gibi direkt kansere yol açan durumlardan, obeziteden kaçınmasını ve en az günde 30-40 dakika hızlı yürüme şeklinde egzersiz yapılmasını tavsiye etti.

Türk zeytinyağında bir devrim: Kanser ve koronavirüsle mücadele eden zeytinyağı üretildi Muğla’nın Yatağan ilçesinin Turgut Mahallesi’nde eczacılık yapan, aynı zamanda da Yeniköy Mahallesi’ndeki zeytinyağı fabrikasında uluslararası ödüllü zeytinyağları üreten Atilla Totoş, uzun yıllardan beri hayalini kurduğu çalışmada önemli bir aşamaya geldi.

Korona virüsüne zeytinyağı sabunu Edremit Belediyesi, dünyanın gündeminde olan korona virüs salgınına dikkat çekmek, vatandaşların her türlü virüslerden korunması ve dikkat çekmek amacıyla olağan muhtarlar toplantısında kolonya ve zeytinyağlı sabun dağıttı.