Türkiye Gazetesi

Düzce’de yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yücebaş, elleri terlediği için kağıt tutamıyor, klavye kullanamıyordu.

“KLAVYELERİM ISLANDIĞI İÇİN BOZULUYORDU”

Elleri çok terlediği için uzun süre kalem tutamadığını söyleyen Yücebaş, “Aşırı el terlemesi tüm yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir problem. Örneğin küçükken ödevlerimi annem yapmak zorunda kalırdı. Bundan dolayı yazım da çok gelişmedi. Ellerim terlediği için klavye de kullanamıyordum. Klavyelerim ıslandığı için hep bozulurdu. Doktor eldiveni takardım klavye kullanırken. Kendimce çözümler üretirdim böyle. Daha sonra kalıcı olarak bu hastalığın tedavi edilebildiğini öğrendim. Ameliyattan sonra kendime geldiğimde direkt avuçlarımı kontrol ettim ve kupkuruydu” şeklinde konuştu.

Muhammet Yücebaş, "Artık öyle bir derdim kalmadı. Sınava terleme problemim olmadan girebileceğim" dedi.

TERLEMEYİ YOK EDEN OPERASYON

Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) ameliyatı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu şöyle konuştu: “Gençlerde maalesef aşırı terleme belli bir oranda oluyor. Genelde insanların sosyal hayatını kısıtlayan bir rahatsızlık. Bu hastalarımızı kalıcı olarak tedavi edebilmek için Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) dediğimiz cerrahi yöntemi uyguluyoruz. Aşırı terleme problemi için en güncel ve kalıcı cerrahi tedavi yöntemidir. ETS ameliyatı ile terlemeyi kontrol eden sempatik sinir zinciri bulunup çok fazla terlemenin olduğu bölgeye ait olan kısım kesilir ya da ilgili bölgeye klips yerleştirilir. Kısacası vücudumuzda terlemeyi sağlayan boncuklarımız var. Onları etkisiz hale getirdiğimiz zaman bu sıkıntı ortadan kalkıyor ve terleme yok oluyor. İşlem 10-15 dakikalık kadar kısa bir işlem.”

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