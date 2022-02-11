Türkiye Gazetesi

Türkiye sağlık turizminde son yıllarda yaptığı yenilik ve yatırımlarla, sağlık hizmetinde ülkemize olan ilginin artmasına neden oldu. Gerek estetik ve gerekse cerrahi anlamda ülkemizi tercih eden yabancı ülke insanı aldıkları hizmetten oldukça memnun. Saç ekimi ve estetik hizmetlerinde dünyaca ünlü isimler dahi tercihlerini Türkiye'den yana kullanıyor.

“Ülkemiz sağlık sektöründe lider”

Sağlık turizmiyle ilgili açıklamalarda bulunan Saç Ekim Uzmanı Nihat Tüney, sağlık alanında ne kadar başarılı bir ülke olduğumuzu şöyle ifade ediyor: “2020 yılı başlarında hayatımıza giren Covid-19 gerçeğiyle, Türkiye sağlık sektöründeki gücünü tüm dünyaya bir nevi kanıtlamış oldu. Sağlık turizminin dünya devleri ligi diye tabir edilen ülkeleri tek tek geride bırakıp liderlik koltuğuna oturdu. Pandemi tüm dünya sınıfta kalırken Türkiye sınıf atladı."

“Hastanın isteği bizim önceliğimizdir”

Türkiye son yıllarda saç ekimi ve estetik hizmetlerinde verdiği hizmetlerle sağlık sektöründe dikkatleri üzerine çektiğini belirten Tüney, "Doğallık, sağlıklı görünüm ve çabuk iyileşme'' önemli unsurlardır. İyi estetik anlayışının toplumda giderek hakim olmasının yanında hastaların bazı istek ve tercihlerini de dikkate almanız gerekiyor. Bu konuda Türkiye farkındalığını öne çıkarıyor. Bu özelliği hasta memnuniyetine ve güvenine de yansıyınca kaygılar ve şüpheler ortadan kalkıyor” dedi.

“Tarih ve kültürümüzü de tanıtıyoruz”

Müşterilerinin gizlilik kaygısıyla sıklıkla karşılaştıklarına dikkat çeken Tüney, “Operasyonlar için yurtiçi ve yurtdışından gelen ünlüler dikkat çekmemek için gizlilik kurallarına bakıyor. Bizlerde bu gizliliğe büyük önem vererek hasta haklarının korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımızı geldikleri havaalanından alarak İstanbul'un en güzide otellerinde misafir ediyoruz. Tedavi süreleri boyunca hastalarımızı İstanbul'un tarihi ve kültürel yapısıyla tanıştırıyor, Türk mutfağının muhteşem lezzetlerini de tattırmayı ihmal etmiyoruz" şeklinde konuştu.

“Dünyaca ünlülerin rotası Türkiye”

Dünyaca ünlülerin estetik tercihlerine de değinen Tüney, şöyle konuştu: "İtalyan ve İspanyol erkek modeller genellikle saça çok önem verirken, Arap manken ve oyuncular saç ve sakalı aynı seviyede önemsiyor. Bu ülkelerin kadınlarının tercihleri burun ve kaş estetiği. Amerikalı ünlüler Hollywood gülüşü için diş estetiğinde ülkemizi tercih ediyorlar yine Avrupalı ünlüler yüz gençleştirme ve meme estetiğinde de tercihleri Türkiye oluyor. Tüm bunların yanında sporcu sağlığı olarak da ülkemiz ortopedi alanında üst düzey profesör ve cerrahi ekipmanlarıyla çok başarılı sonuçlara imza atıyor.”