Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sigara bırakılan süreyle vücutta oluşan düzelme ve değişikliklerin umut verici olduğunu söyleyen Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Zerrin Gamsızkan, sigarayı bırakanların vücutlarındaki değişimi saat saat anlattı: 24 saat sonra vücut karbonmonoksitten temizlenir. 48 saat içinde mide bağırsak sisteminin fonksiyonu artar, peptik ülser ve gastrit akut etkileri kaybolur. 72 saat sonra hava yollarının gevşemesi sonucu nefes alıp verme rahatlar, sekresyon miktarı çoğalır ve hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır. Üç ay içinde immün sistem güçlenir ve böylece kişi üst solunum yolları etkeni virüslere karşı daha dirençli hâle gelir. Yaklaşık 6 ve 9 ayda akciğer fonksiyonlarında yüzde 5-10 oranında düzelme gözlenir. Bir yıl sonra kalp krizi riski yüzde 50 azalır. Üç ve beş yıl içinde de sigaranın yol açtığı kanserlere yakalanma risklerinde yüzde 50’ye varan azalmalar görülür.

SİGARAYI BIRAKMAYA “CEPTEN” DESTEK

Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenler için cep telefonlarına indirilebilen ‘Bırakabilirsin’ mobil uygulamasını geliştirdi. Kullanıcılar sigarayı bırakmadan önce hedef tarih koyarak uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor ve uygulama her gün bırakma hazırlıklarıyla ilgili önerilerini paylaşıyor. Sigarayı bırakma anından itibaren ise sigara kullanımını tetikleyici duygular ve içme isteği takip edilerek kullanıcılara grafik olarak sunuluyor. Desteğe ihtiyaç duyanlar ise ücretsiz Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115’e kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

Sigaradan yılda 65 bin çocuk ölüyor Tütünün, sigara içmeyen ancak pasif içici olanlarda da birçok hastalığa ve ölüme yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Banu Salepçi “Her yıl 65 bin çocuk pasif içiciliğe bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor” dedi.

Sigara Bırakma hattı sayesinde destek alanların yüzde 40'ı sigarayı bıraktı Sağlık Bakanlığının ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hattından geçen yıl destek alan bağımlıların yüzde 40'ı sigarayı bıraktı.