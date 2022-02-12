Türkiye Gazetesi

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Özellikle geceleri bacağa giren krampların ciddi hastalık belirtisi olabileceğini söyleyen fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Topal “Kramp, böbrek, kalp, damar, diyabet ve tiroit gibi önemli hastalıkların yanı sıra vitamin eksikliklerine karşı vücudun ilk uyarı sistemlerinden biridir. Geceleri bacağınıza giren kramp ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Mutlaka sebebini araştırın” dedi. Topal “Kramplarla başa çıkmak için maden suyu, iyi bir potasyum, magnezyum ve kalsiyum kaynağı olan muz tüketilebilir. Potasyum kaynağı avokado ve magnezyum açısından zengin olan patates, mercimek ve fasulye de krampların önlenmesinde fayda sağlayacaktır” tavsiyesinde bulundu.

Az su içmek gece kramplarına yol açıyor Kalsiyum ve magnezyum eksikliği ile kolesterol düşürücü ve idrar söktürücü ilaçlar krampları artırıyor.