Türkiye Gazetesi

Othello sendromu hakkında konuşan Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, hastalığın çevre tarafından fark edilmeyebileceğini dile getirdi. “Adını Shakespeare’in Othello’sundan alan bu sendrom, kıskançlığın aşırı boyutlara ulaşmasıyla patolojik kıskançlık olarak karşımıza çıktığını” söyleyen Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, bu hastalıkla eş ya da sevgilinin hayatı çekilemez hale getirdiği bir süreç olarak tanımlar.

HERKES POTANSİYEL TEHDİTTİR

Kişinin kuruntularıyla kendince bir senaryo üreterek bu senaryo ile aldatılacak ya da terkedilecektir diyen Nuri Akal, “Sürekli deliller arama, sık sık sorgulamalar başlar. Basit bir olaya aşırı tepki gösterebilir. Eş ya da sevgilinin gittiği her yeri kontrol ve öğrenme çabası, sosyal medya mesajlarını takip etme, görüştüğü arkadaşlarını bile kendi belirleme gibi davranış sorunları olabilir, çünkü herkes potansiyel tehdittir. Eş ya da sevgilinin bireysel özgürlüğü kalmamıştır” şeklinde konuştu.

DURUMUN KISMEN FARKINDADIRLAR

Othello sendromunda kişinin durumun kısmen farkında olsa bile dürtülerini kontrol edemeyeceğine ve gündelik hayatını yaşarken bile bu düşüncelerden kendini alamayacağına dikkat çeken Uzm. Dr. Akal, “Genellikle altta yatan, özgüven eksikliği ve benlik saygısında azalmadır. Sevgili ya da eşten ayrılmaktan korkma, herkesten saplantılı olacak şekilde kıskanma, ne yazık ki saldırganlık ve şiddete dönüşebilir. Birçok kadın cinayetlerinin ya da cinnet geçirdi gibi üçüncü sayfa haberlerinin arkasında çoğunlukla gizlenmiş bir Othello sendromu yatmaktadır. Bu haberlerde ‘Çok iyi bir insandı nasıl yaptı’ cümlelerini duyarız bazen çünkü sorun dışarıdan sadece ‘evdeki kıskançlık’ olarak görülür” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ EDİLMEZSE ŞİDDETE DÖNÜŞEBİLİR

Uzm. Dr. Akal, “Othello sendromu şiddete varan sonuçları olabilen ciddi bir rahatsızlıktır ve mutlaka tedavi edilmelidir. Bir uzman desteği almadan hastayı tedavi etmek mümkün değildir. Kişi, dolayısıyla partneri tedavi sürecinde sağlıklı bir ilişki kurabilecek, alternatif çözümler üretilebilecektir. Tedavi sonrası kendini daha rahat ve mutlu hissedecektir. Othello’yu sadece kitaplarda okumak ya da tiyatroda izlemek dileğiyle” diyerek sözlerini noktaladı.

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