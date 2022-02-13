Türkiye Gazetesi

Domates, yemeklerde ve salatalarda sık kullanılan bir sebze. Ancak domatesi mevsiminde tüketmemek kansere yol açıyor. Prof.Dr. Canan Karatay bu seferde mevsimi olan domatesler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FAZLA MİKTARDA ŞEKER BULUNUYOR

Daha çok Haziran ve Temmuz aylarında tüketilen domateslerin vücutta ürik asit arşına neden olduğunu söyleyen Karatay, bu mevsimlerde domates tüketen kişilerin vücutlarında ürik asit ve şekerin daha fazla çoğaldığını açıkladı. Prof Karatay aynı zamanda yeşil fasulyede de fazla miktarda şeker bulunduğunu belirtti.

KANSERE YOL AÇIYOR

Canan Karatay bu mevsimde tüketilen domateslerin ilaçlı bir şekilde büyütüldüğünü, tarım zirai ilaçlarının da günümüz hastalıklarından kanserin en önemli tetikleyicisi olduğunu açıkladı.

DOMATESİN MEVSİMİ EYLÜL

Domateslerin tamamen yapay olduğunu söyleyen Karatay, şuan domatesin mevsimi olmadığını, asıl domates mevsimin eylül ayında olduğunu söyledi. Aynı zamanda da şunları ekledi; Yapay olarak her mevsim piyasaya sürülen sebzeler tehlikeli. Mevsiminde yiyeceksiniz diyorum. Şimdi bir bahçeniz varsa domateslerin kızarmadığını göreceksiniz halen yeşil. Eylül ayında doğal bir domates bulup kendi domatesinizi kış için hazırlayacaksınız."

Domateste tek fiyat yok: 3 TL'ye de 20 TL'ye de Pazar ve marketlerde satışa sunulan domateslerin fiyatlarındaki fark dikkat çekiyor. 3 TL ile 20 TL arasında değişen fiyatlara rağmen esnaf, 'pahalı' domatesin vatandaş tarafından satın alındığını belirtti.

Salçalık domates tarlada 50 kuruş, salçanın kilosu ise markette 12 lira Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde hasat zorlu başladı. Maliyetler iki kat arttı, ancak domates bu yıl da tarlada aynı fiyata alınıyor.

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