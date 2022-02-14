Türkiye Gazetesi

Omicron endişesi tüm dünyada sürüyor. İlk olarak Güney Afrika’da tespit edilen bu varyant daha sonra birçok ülkede görüldü ve hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantının daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir hızla bulaştığını da açıklamıştı. Uzmanlar ise Omicron’da görülen yeni semptomlar konusunda uyarıda bulundu.

BELİRTİLER KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİYOR

Omicron’un diğer Covid-19 varyantlarından farklı hareket ettiği göz önüne alındığında, endişe verici faktörlerden biri, enfekte olan hastaların birbirinden farklı semptomlar göstermesi... Pek çok hasta, hafif soğuk algınlığı benzeri semptomlardan şikayet etse de bazı kişiler daha şiddetli belirtiler yaşıyor.

TAMAMEN HAFİF SEYRETMİYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün bulaşıcı hastalık uzmanı Dr Maria Van Kerkhove, Omicron ile enfekte olan kişilerin bir dizi semptom gösterebileceğinin altını çizdi. Bazı kişilerde ise Omicron’un belirtisiz yani asemptomatik seyrettiğini belirten Kerkhove, yeni varyantın da ölümlere yol açabileceğini bildirdi. Covid-19 ve Omicron ile ilgili canlı soru cevap oturumu sırasında, “Omicron ile enfekte olmanız durumunda Delta'ya kıyasla daha az hastaneye yatma riskinin olduğunu biliyoruz, ancak bu, Omicron’un tamamen hafif bir hastalık olduğu anlamına gelmiyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un küresel yayılımında Omicron'un diğer varyantlara baskın geldiğini açıklamıştı.

OMICRON’UN YENİ BELİRTİLERİ

İngiltere’de King’s College of London tarafından yürütülen ZOE COVID Study uygulaması ise kullanıcıların belirtilerle ilgili bildirimlerini topluyor. Çoğu Omicron hastası boğaz ağrısı, şiddetli vücut ağrısı, yorgunluk, şiddetli baş ağrısı gibi semptomlar bildiriyordu. Ancak Zoe Covid uygulamasının verilerine göre, Omicron ile enfekte olan kişilerde ishal, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi gastrointestinal semptom bulguları arttı. Öte yandan, enfekte olan kişiler öksürük, koku kaybı ve ateş gibi klasik Covid-19 semptomlarını daha az bildirdi. Uzmanlar, bu geniş semptom yelpazesi nedeniyle hastalığı teşhis etmenin daha zor hale geldiğinin altını çizdi.

AŞI DOZUNA GÖRE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR FARKLI

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Van Kerkhove, “Bir doz, iki doz ve üç doz aşı olan kişilerde görülen belirtiler arasında çok büyük fark var. Aşı olanlar arasında hastaneye yatış ve ölümlerde önemli bir azalma söz konusu. Bu yüzden mutlaka aşı olun ve sağlık çalışanlarının mücadelesine destek verin” dedi.

Omicron’a özel aşı geliyor: İlk sonuçlar olumlu Tayvan’da Academia Sinica Araştırma Enstitüsü, Omicron'a karşı yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Omicron mutasyonuna karşı etkili olacak aşının testlerdeki ilk sonuçlarının olumlu olduğu vurgulandı.

Omicron’u keşfeden doktor ilk kez açıkladı: Yalan söylememi istediler Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan Omicron’u ilk keşfeden Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, tüm dünyayı şoke eden bir itirafta bulundu. Ünlü doktor, birçok siyasetçinin ve bilim insanının kendisine baskı yaptığını, virüsün seyri ile ilgili yalan söylemesini istediklerini açıkladı.