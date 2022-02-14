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Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü
14.02.2022 - 21:04 |
Son Güncelleme:
14.02.2022 - 21:06
Türkiye Gazetesi
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Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Covid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler :
koronavirüs,türkiye,vaka,
825243
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/825243.aspx
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