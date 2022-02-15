Türkiye Gazetesi

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Fransız Kalkınma Ajansının (AFD) ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün yönetimi altında inşaatı bitirilen hastane Avrupa Birliği'nin 2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne sağladığı 40 milyon avroluk finansman ile inşa edildi. Açılıştan önce hastaneyi ziyaret eden AFD Türkiye Direktörü Tanguy Denieul, modern tıbbi cihazlarla donatılan hastanenin bölge halkına daha güçlü sağlık hizmetleri ve daha modern bir altyapı sağlayacağını söyledi. Yeni hastane Dörtyol, Erzin, Payas ve çevre bölgede yaklaşık 250 bin kişiye hizmet verecek.

Hastane magandaları mutlaka hapse girecek Sağlık personeline şiddete caydırıcı cezalar verilmesine yönelik talepler karşılık buluyor. Özellikle hapis cezasının para cezasına çevrilebilmesi uygulamasına son verileceği belirtiliyor.

İlk kez Antalya'da başladı: TURKOVAC hastaneye gidemeyenin ayağına gidecek Yerli aşı Türkovac’ı tercih edip hastaneye gidemeyen vatandaşlara, evde yerli aşı uygulaması Türkiye’de ilk kez Antalya’da başlatıldı.