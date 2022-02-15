Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYK

İngiltere'deki bir hastada Omicron ve Delta'nın bir melezi olduğu düşünülen yeni bir Covid varyantının tespit edilmesi endişeye sebep oldu. Omicron ve Delta'yı birleştiren 'Deltacron' Covid varyantı bilim adamları tarafından resmî olarak izlenmeye başladı. Hafif geçen Omicron’un etkisiyle Covid-19’un sonunun geldiği bir dönemde ortaya çıkan Deltacron’un, pandeminin seyrini nasıl etkileyeceğini Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul’a sorduk. Deltacron’un durumunu gazetemize değerlendiren Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, henüz endişeye kapılmak için erken olduğunu belirterek “Nature dergisinde yayımlanan bir çalışmada sadece bir vakadan söz ediliyor. Yeni varyantın, hem Omicron hem de Delta varyantlarına aynı anda yakalanan bir hastada geliştiği ifade ediliyor. Yeni varyantın daha iyi mi yoksa daha kötü mü seyredeceğini tahmin edebilmek için daha fazla vakada görülmesi gerekiyor” dedi.

YENİ MUTASYON YİNE SPIKE PROTEİNİ ÜZERİNDE

Deltacron’la ilgili olumlu ya da olumsuz yorum yapmak için henüz çok erken olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul “Covid varyantları, bilimsel olarak rekombinasyon olarak bilinen bir süreçte, aynı kişide aynı hücreye aynı anda bulaşırlarsa birleşebiliyor ve ardından genlerini değiştirebiliyorlar. Tek vakanın değerlendirilmesine göre mutasyonun olduğu yere baktım, Spike proteininin üzerinde tek bir aminoasit değişimi ile beraber belirli bir birleşme var. Fakat bunun nasıl devam edeceği, ne olacağını söylemek için henüz erken. Yeni varyant toplumda belirli bir yaygınlığa ulaşacak ki, onunla ilgili veri toplamaya başlayalım. Şu anda değerlendirme yapmak için yeterli veri yok. Ağır mı geçecek, hafif mi geçecek veya aşılara karşı durumu nasıl olacak? Bunların hepsi şu anda merak konusu” diye açıkladı.

YAYGINLAŞIRSA TEHLİKELİ OLABİLİR

Deltacron’un seyrinin kısa bir süre içinde belli olacağını söyleyen Prof. Dr. Ertuğrul “Bekleyip göreceğiz. Eğer Omicron’un bu kadar baskın olduğu bir dönemde toplumda kendine yer açabilirse o zaman izlenmesi gereken bir varyant hâline dönüşebilir. Tek başına böyle bir varyantın tespit edilmesi henüz onun tehdit edici bir varyant olduğu anlamına gelmez. Biliyorsunuz Omicron şu anda çok baskın. Toplumda yüzde 90’ların üzerinde görülüyor. Yeni varyant böyle bir ortamda toplumda kendine yer açar ve yayılmaya başlarsa o zaman ‘Omicron bu kadar baskınken bile toplumda görülebiliyorsa ve yayılabiliyorsa en az Omicron kadar tehlikeli olabilir’ diyebililiriz. Ancak bunu söylemek için bile çok erken” diye konuştu.

KESİN VAKA SAYISI BİLİNMİYOR

Ocak ayının sonunda Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın ardından Deltacron vakasının İngiltere’de kayıtlara geçmesi ve İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından takip edilmeye başlaması, dünyanın gözünü İngiltere’ye çevirdi. Deltacron vakalarının kesin sayısı bilinmediğini söyleyen uzmanlar, ancak bu aşamada vaka sayılarının ‘düşük’ olduğuna inandıklarını bildiriyorlar.

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