Türkiye Gazetesi

ABD'de düzenlenen Covid-19 Küresel Eylem Toplantısı’na video konferans yoluyla bağlanan Ghebreyesus, Covid-19 salgınındaki son duruma dair konuştu.

“SALGINI BU YIL KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ”

Ghebreyesus, DSÖ'nün bu yılın ortasına kadar her ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin önemine dikkati çekerek, "Salgını bu yıl kontrol altına alabiliriz fakat bu fırsatın heba edilmesi riski artmış durumda" şeklinde konuştu.

116 ülkenin, DSÖ'nün belirlediği "nüfusun yüzde 70'ini aşılama" hedefini tutturamayacağının öngörüldüğünü vurgulayan Ghebreyesus, siyasi liderlerin aşılama sürecini hızlandırmaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

OMICRON VARYANTININ HAFİF GEÇMESİ YANLIŞ SÖYLEM OLUŞTURUYOR

Ghebreyesus, Omicron varyantından sonra Covid-19 salgınının biteceğine yönelik iddialara ise "Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Covid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Aşılama olmadan salgının kontrol altına alınamayacağını yineleyen Ghebreyesus, tüm ülkelere DSÖ'nün aşılamaya dair küresel hedefini destekleme çağrısında bulundu.

Herkes bilmeli: Omicron belirtileri değişti, uzmanlar uyardı Koronavirüsün yeni varyantı Omicron’un öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk gibi klasik belirtilerine yenileri eklendi. Uzmanlar, Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerde görülebilecek yeni semptomlara karşı uyarıda bulundu.

Covid ilacı Molnupiravir dağıtılmaya başlandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Molnupiravir ilacının koronavirüs tedavisi kapsamına alındığını duyurmuştu. Covid ilacı Molnupiravir'in, 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başlandığı açıklandı.