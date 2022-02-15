Türkiye Gazetesi

Koca, geçen hafta duyurulan Uzaktan Sağlık Hizmeti projesinin pilot illerde uygulamaya başladığını duyurdu. Bakan Koca'nın Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.



Bakan Koca, "Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı" dedi.

RAPORLAR EVDE DÜZENLENECEK

Koca açıklamasının devamında "Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. ihtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak" şeklinde konuştu.

PİLOT UYGULAMA 3 İLDE BAŞLADI

Koca, "Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" sözleriyle açıklamasını noktaladı.

Bakan Koca ‘Uzaktan Sağlık Hizmeti’ ile ilgili detayları açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uzaktan Sağlık Hizmeti (USH) altyapısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme: Uzaktan muayene dönemi başlıyor Sağlık Bakanlığı’nın uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre vatandaşlar artık uzaktan muayene olabilecek, hastaların gözlem ve takibi uzaktan yapılabilecek e-reçete, e-rapor yazılabilecek.