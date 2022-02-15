Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs varyantlarıyla beraber yayılmaya devam ederken Türkiye'de vaka sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Çorum, Sağlık Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının bir önceki haftaya göre en çok artış gösterdiği 10 il arasında bulunuyor.

Çorum Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, makamında düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantının yüksek bulaşıcılık özelliğinden dolayı Covid-19 vaka sayılarında artış öngördüklerini söyledi.

HAVALARIN SOĞUMASI YAYILIMDA BÜYÜK ETKEN

Havaların soğumasıyla insanların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmeye başladığına işaret eden Sobacı, bu durumun virüsün yayılmasını hızlandıran etkenlerin başında geldiğini belirterek "Yine okulların ara tatile girmesiyle büyük şehirlerden küçük şehirlere doğru iller arası nüfus hareketliliğinin arttığı, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yeni varyantın yayılımının hızlandığı da göz ardı edilmemelidir." dedi.

ÇORUM'DA 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 84'Ü AŞILI

Sobacı, Çorum'da 18 yaş ve üzeri nüfusunun yüzde 84,6'sının en ez iki doz aşısını yaptırdığı bilgisini paylaşarak, "Çorum, aşılanma oranında Türkiye'de 18'inci sırada yer almaktadır. İlimizde bu güne kadar 1 milyon 1095 doz aşı uygulanmıştır. Omicron varyantına karşı tedbir olarak, daha önce aşılarını tam yaptırmış kişilerin aradan 3 ay veya daha fazla zaman geçmişse mutlaka hatırlatma dozu olarak bir aşı daha yaptırmaları gerekmektedir." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısının bir önceki haftaya göre en çok artış gösterdiği 10 il arasında Çorum'da bulunuyor.

'YOĞUN BAKIMDA YATANLARIN HASTALARIN YÜZDE 85'İ AŞISIZ'

Çorum'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde 64,3 seviyesinde bulunduğunu ve endişe verici boyuta ulaşmadığını vurgulayan Sobacı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"100 bin nüfusa düşen vaka oranımız 937,32 olmuştur. Vaka oranımızın 1-2 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Günlük vaka sayılarımız önceki piklerde gördüğümüz rakamların daha da üzerine çıktı ancak vaka sayısına göre hastaneye yatış sayılarının üçte biri kadar olduğunu görüyoruz. Bu düşüşteki en büyük etkenin de aşılar olduğunu düşünüyoruz. Nitekim yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85'inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz."

'TEST YAPTIRAN 2500 KİŞİDEN 1200'Ü POZİTİF'

Sobacı, günlük yapılan 2 bin doz civarındaki aşının üçte birinin TURKOVAC olduğunu vurgulayarak, "Günlük test yaptıran yaklaşık 2 bin 500 kişiden 1200'ünün sonucu pozitif çıkıyor. Yani şikayeti olan her iki kişiden biri pozitif demek. Ona göre dikkatli davranmamız gerekiyor. İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdır." dedi.

'MASKE KULLANIMI AZALDI'

Caddelerde sosyal mesafe kuralına dikkaat edilmediğini belirten Sobacı, maske kullanımının da azaldığına dikkati çekerek " Kim ne yaparsa kendine yapar. Vatandaşlarımız özellikle aşısızsa, sosyal mesafeye dikkat etmiyorsa biz ikazlarımızı yine yapacağız ama takdir halkımızın." diye konuştu.

Trakya'da vakalar arttı, aşılama çalışmaları devam ediyor Koronavirüsle mücadele kapsamından ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Trakya’da aşılama çalışmaları devam ediyor.

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