Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Tablodan elde edilen verilere göre, vaka ve vefat sayılarının yeniden arttığı tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yaparak uyarıda bulunan Bakan Koca, "Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

309 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

15 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 94 bin 730 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 309 oldu. Bir günde toplam 461 bin 955 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 102 bin 673 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,83 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,78 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 326 bin 883’e yükseldi.

OSMANİYE 2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA'DAN KRONİK HASTALAR VE YAŞLILAR UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım” dedi.

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